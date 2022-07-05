“زين” ترعى معرض الاستثمار البشري والفرص الوظيفية بجامعة الكويت

أعلنت زين المُزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن رعايتها الرئيسية لمعرض الاستثمار البشري والفرص الوظيفية بجامعة الكويت، والذي تنظّمه عمادة القبول والتسجيل في الحرم الجامعي بالشويخ حتى يوم الخميس 7 يوليو الجاري تحت رعاية مدير جامعة الكويت د. يوسف الرومي.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها شاركت في فعاليات افتتاح المعرض في الحرم الجامعي بحضور راعي الحفل مدير جامعة الكويت د. يوسف الرومي، والقائم بأعمال عميد القبول والتسجيل د. مشعل الغربللي، ومدير إدارة العلاقات المؤسسية بشركة زين الكويت حمد المصيبيح.

وتم تنظيم معرض الاستثمار البشري والفرص الوظيفية بالتزامن مع فترة توزيع شهادات الفصل الثاني، حيث يخدم المعرض الطلبة والطالبات حديثي التخرج من جميع الكليات بمختلف تخصصاتها، وذلك بمشاركة جهات العمل المختلفة من القطاعين العام والخاص.

وقامت زين من خلال ركنها الخاص في المعرض باستعراض سياسة التوظيف التي تتبناها والفرص الوظيفية المُتاحة لديها، إلى جانب تعريف الزائرين من الطلبة والخريجين والباحثين عن فرص العمل على تجربتها الرائدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كونها الشركة صاحبة الريادة في السوق الكويتي.

كما قامت الشركة بتعريف الطلبة والطالبات ببيئة العمل لديها وشرح نوعية وشروط الوظائف المتاحة لديها، بالإضافة إلى إجابة كافة استفسارات الزوّار وتوضيح طبيعة العمل لدى مختلف الإدارات والقطاعات في الشركة.

ودائماً ما تحرص زين على المُشاركة الفعّالة في المعارض الوظيفية وتقديم الدعم لها في مختلف الجامعات والكلّيات – سواءً العامة أو الخاصة منها – على مدار العام في إطار استراتيجيتها للموارد البشرية، والتي تساهم من خلالها بتطوير العملية التعليمية في الجامعات والهيئات والمؤسسات التعليمية في الدولة بهدف توفير فرص العمل للشباب حديثي التخرج للعمل في القطاع الخاص.

وحيث تؤكد زين التي تعتبر من كُبرى المؤسسات الاقتصادية الرائدة في القطاع الخاص الكويتي على أهمية قطاع الموارد البشرية، فهي تعتبره من القطاعات الهامة التي تلعب دوراً جوهرياً في تنمية مسيرة الشركات والمؤسسات في الدولة، وتنظر إلى العنصر البشري كأحد أهم العناصر التي تؤثر في سوق العمل.