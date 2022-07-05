رئاسة الأركان تعلن عن فتح باب التسجيل للإلتحاق بالخدمة العسكرية كطلبة ضباط

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش (كلية علي الصباح العسكرية) عن فتح باب التسجيل للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية كطلبة ضباط من الدفعة (23) لحملة الشهادة الجامعية ودفعة الطلبة الضباط (49) لحملة شهادة الدبلوم وشهادة الثانوية العامة.

علماً بأن التسجيل سيكون إلكترونياً على الموقع خلال الفترة من 6 يوليو لغاية 23 يوليو 2022.

وتحقيقاً لمبدأ العدالة وإتاحة الفرص للجميع سيتم قبول من اجتاز المقابلات والاختبارات والفحوصات الطبية كطلبة ضباط عن طريق (القرعة).

لمعرفة الشروط العامة والمستندات والتخصصات المطلوبة يرجى مراجعة موقع كلية علي الصباح العسكرية: www.asc.kuwaitarmy.gov.kw