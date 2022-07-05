16 ألف كويتي تقاعدوا على “المعاقين”

• 58 ألف معاق في الكويت

• الإعاقات الذهنية الأولى في البلاد بعدد 14 ألف

• 1293 مصاب بإعاقة نفسية!

كشفت إحصائية حديثة عن أن عدد المواطنين الذين استفادوا من قانون ذوي الإعاقة 8 لسنة 2010، وتقاعدوا من وظائفهم بسبب رعايتهم لمعاق بلغ 16046 مواطنا ومواطنة.

وجاء في الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، والتي حصلت كويت نيوز على نسخه منها، أن عدد المسجلين في الهيئة من المعاقين في البلاد بلغ حتى الأسبوع الماضي عدد 58657 ألفًا، مقسمين إلى 8 إعاقات رئيسة.

وبينت الإحصائية أن أكثر الإعاقات المسجلة في الهيئة هي للإعاقات الذهنية بواقع 14129 معاق، في حين جاءت في المرتبة الثانية الإعاقات الحركية بواقع 13874، واحتلت الإعاقات الجسدية المرتبة الثالثة بواقع عدد 9975 معاق.

وتقاربت الإعاقات التعليمية والبصرية والسمعية بالأعداد، إذ احتلت الإعاقة التعليمية المركز الرابع بواقع 4990 معاقا، والبصرية في المركز الرابع بعدد 4656 معاقا، والسمعية سادسة بعدد 4489 معاقا.

وسجلت الإحصائية عدد الإعاقات التطورية بواقع 1359 معاقا لتحتل المركز السابع، بينما جاءت في المركز الثامن الإعاقات النفسية بواقع 1293 معاق، ولم تحدد أنواع الإعاقة لعدد 3892 معاقا بأعتبارها إعاقات متنوعة.