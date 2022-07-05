سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية بالعيد الوطني لبلاده

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس نيكولاس مادورو موروس رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة عبر فيها سموه -حفظه الله- عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه -رعاه الله- لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية فنزويلا البوليفارية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله- ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس نيكولاس مادورو موروس رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا لفخامته وافر الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ببرقية ممائلة.