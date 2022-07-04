الأبطال الفائزون بالميداليات

المنتخب الكويتي لألعاب القوى يحرز ذهبية وفضية وبرونزيتين في اليوم الثاني من بطولة غرب آسيا

4 يوليو، 2022
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أحرز المنتخب الكويتي لألعاب القوى اليوم الاثنين اربع ميداليات منها ذهبية وفضية وبرونزيتان في اليوم الثاني من بطولة غرب آسيا الثانية للشباب والشابات (دون ال20 سنة).

وقال رئيس الوفد الكويتي عضو مجلس الإدارة عبد العزيز منوه لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان بدر سويد أحرز الذهبية في سباق 800 متر بينما أحرز عبدالعزيز الظفيري برونزية عن نفس السباق.

وأضاف منوه أن هادي العازمي تمكن من احراز الفضية عن العشاري فيما حقق حسين التميمي البرونزية عن قذف القرص.

وكان المنتخب الكويتي حصد في اليوم الاول من البطولة امس الأحد أربع ميداليات هي ذهبيتان عن دفع “الجلة” والوثب الطويل وفضية عن الوثب الطويل وبرونزية عن دفع “الجلة”.

المصدر
كونا
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4 يوليو، 2022
0 19 أقل من دقيقة

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