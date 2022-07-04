جامعة الكويت: “7953” طالبا وطالبة سيتم قبولهم في العام الجامعي المقبل ولا زيادة في نسب القبول

جامعة الكويت: “7953” طالبا وطالبة سيتم قبولهم في العام الجامعي المقبل ولا زيادة في نسب القبول

أعلن مجلس جامعة الكويت اعتماد الأعداد المقترحة من قبل عمادة القبول والتسجيل للطلبة الذين سيتم قبولهم للعام الجامعي المقبل 2022/2023 اذ سيتم قبول 7953 طالبا وطالبة في جميع الكليات دون رفع نسب القبول عما كانت عليه.

جاء ذلك في تصريح صحفي لأمين عام الجامعة بالإنابة المتحدث الرسمي باسمها الدكتور مرضي العياش عقب الاجتماع الذي عقد اليوم الاثنين برئاسة مدير الجامعة الدكتور يوسف الرومي في قاعة اجتماعات مجلس الجامعة بالخالدية وحضور أعضاء المجلس.

وأوضح العياش ان المجلس وافق على الأعداد المقترحة من قبل عمادة القبول والتسجيل بشأن الطلبة المستجدين للعام الجامعي المقبل مع تفويض مدير الجامعة بأي تغيير في الأعداد.

وأشار إلى أن المجلس وافق على مقترح مكتب نائب مدير الجامعة للتخطيط بشأن لائحة القواعد المنظمة لقبول الطلبة الأجانب في التخصصات المختلفة مقابل رسوم دراسية وهي احدى المبادرات العملية التي تستهدف تعزيز تصنيف جامعة الكويت كونها أحد مؤشرات التصنيف العالمية التي تتطلبها مؤسسات التعليم العالي.

وذكر انه تمت الموافقة على القواعد الأساسية للقبول والتحويل في جامعة الكويت للعام الجامعي 2022/2023 إلى جانب الموافقة على تعديل بعض مواد لائحة تنظيم الإيفاد في بعثات معيدي الجامعة والموافقة على تعديل المادتين (6 و8) من لائحة شؤون أعضاء الهيئة الأكاديمية.

وأفاد أن المجلس وافق على مقترح مكتب نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية بشأن تعديل ضوابط التحويل الإجباري لطلبة الكليات العلمية إلى الكليات الأدبية كما وافق على مقترح تعديل المادة العاشرة من لائحة نظام المقررات (احتساب أفضل تقدير لمواد الإعادة).

وأوضح أن مجلس الجامعة اطلع على التقرير المقدم من مكتب نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ وثيقة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ومناقشة عدد من البنود المدرجة على جدول الأعمال.