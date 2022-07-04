مساعد وزير الخارجية يؤكد أهمية مواصلة الجهود لاسترجاع الممتلكات الكويتية

أعرب مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي الوزير المفوض ناصر القحطاني اليوم الاثنين عن تقديره للجهود الحثيثة للعراق تجاه الممتلكات الكويتية مؤكدا أهمية مواصلة الجهود لاسترجاع الممتلكات الكويتية وعلى رأسها‏ الأرشيف الخاص بالديوان الأميري وديوان ولي العهد ووزارة الخارجية.

جاء ذلك في تصريح للقحطاني لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) وتلفزيون دولة الكويت خلال مراسم تسليم بعض الممتلكات التي تعود ملكيتها للكويت من قبل جمهورية العراق والتي قد استولى عليها النظام السابق.

وذكر القحطاني ان دولة الكويت تسلمت من الجانب العراقي دفعة من الممتلكات الكويتية التي عثر عليها مؤخرا في العراق والتي استولى عليها النظام السابق أثناء فترة الغزو العراقي لدولة الكويت.

وبين ان هذه الدفعة عبارة عن 738 صندوقا تحتوي على مواد إعلامية تابعة لوزارة الاعلام الكويتية و(سيف أميري) يعود إلى حقبة الأمير الأسبق للبلاد الشيخ أحمد الجابر الصباح ونسختين من القرآن الكريم.

وقال “في هذا السياق نحث الأشقاء في العراق على ضرورة الانتهاء من الملفات العالقة بين الجانبين وعلى رأسها ملف الأسرى والمفقودين الكويتيين عن طريق اسراع وتيرة العمل للكشف عن مصير هؤلاء الأسرى والمفقودين لما لهذا الملف من أهمية بالغة لدى الشعب الكويتي”.

من جهته قال وكيل وزير الخارجية العراقية لشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية الدكتور قحطان الجنابي في تصريح مماثل إن حكومة العراق تسعى إلى إعادة الممتلكات الكويتية كافة إلى الكويت مضيفا بقوله “قطعنا شوطا كبيرا في هذا المجال ولن ندخر جهدا في إنهاء هذا الملف وإعادة كل الممتلكات”.

وتابع قائلا “وصلنا إلى دولة الكويت يوم أمس لتسليم شحنة جديدة من الممتلكات الكويتية في طائرة خاصة اذ حملنا معنا 738 صندوقا تحتوي على مختلف الكتب والمجلات والمايكروفيلم وأشياء تعود إلى وزارة الإعلام الكويتية والاذاعة الكويتية إضافة إلى سيف أميري يعود إلى حقبة الشيخ أحمد الجابر الصباح ونسختين من القرآن الكريم”.

وأكد استمرار العمل على إعادة العلاقات إلى طبيعتها بين العراق والكويت وإنهاء كل الملفات العالقة مضيفا بقوله “فهذا هو الحال الطبيعي للأخوة الأشقاء في الدول العربية” معربا عن التطلع لمزيد من التعاون وتطوير العلاقات بين البلدين.

‏بدوره قال الوكيل المساعد لقطاع الاذاعة بالتكليف الدكتور يوسف السريع في تصريح مماثل إن اليوم شهد محضر تسليم كثير من مقتنيات الدولة وما يخص الجانب الإعلامي من أرشيف إذاعي وتلفزيوني وبعض المخطوطات مشيرا إلى بذل الجهود لفرز المحتويات التي تم تسلمها.

حضر مراسم التسليم التي تمت في وزارة الاعلام الكويتية من الجانب الكويتي مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي الوزير المفوض ناصر القحطاني ووكيل وزارة الاعلام بالتكليف سعود الخالدي والوكيل المساعد لقطاع الاذاعة بالتكليف الدكتور يوسف السريع.

فيما حضر من الجانب العراقي وكيل وزير الخارجية العراقية للشؤون القانونية السفير الدكتور قحطان الجنابي وسفير العراق لدى البلاد المنهل الصافي.

كما حضر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى دولة الكويت الدكتور طارق الشيخ.