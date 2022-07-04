تطبيق سهل

الداخلية: إضافة خدمات خدمة دفع رسوم التحاق بعائل ودفع رسوم العمالة المنزلية الإضافية إلى تطبيق “سهل”

4 يوليو، 2022
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ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أنه ضمن جهود المؤسسة الأمنية للتسهيل على المواطنين والمقيمين واستكمالاً لما تم إنجازه من خدمات تم ميكنتها، قامت الإدارة العامة لنظم المعلومات بالتنسيق مع قطاع شؤون الإقامة بإضافة وتفعيل خدمتين جديدتين وحصرية على تطبيق (سهل) هما:

  • خدمة دفع رسوم التحاق بعائل.
  • خدمة دفع رسوم العمالة المنزلية الإضافية.

حيث بإمكان الكفيل دفع الرسوم عبر تطبيق (سهل) بكل سهولة ويسر.

وفي حال وجود أي استفسار يرجى التراصل عبر البريد الالكتروني: [email protected]

المصدر
وزارة التربية
الوسوم
4 يوليو، 2022
0 28 أقل من دقيقة

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