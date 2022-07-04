الوزير الجلاوي: مكافأة الأعمال الممتازة في حسابات موظفي وزارة العدل خلال أيام‎

أكد المستشار/ جمال الجلاوي وزير العدل ووزير الدولة لشئون تعزيز النزاهة، أن الوزارة قد انتهت من إجراءات صرف مكافأة الأعمال الممتازة للموظفين المستحقين.

وفي هذا الشأن أفاد وزير العدل أنه في ضوء قرار ديوان الخدمة المدنية والقرار الوزاري المنظم لضوابط صرف المكافأة فقد قام قطاع الشئون الإدارية والمالية بإعداد كشوف الموظفين المستحقين للمكافاة وعددهم (6336) موظف وصدر القرار الخاص بصرف المكافأة وسيتم على أثر ذلك إنجاز كافة إجراءات الصرف، حيث وجه معاليه بسرعة تحويلها بحسابات الموظفين قبل حلول عطلة عيد الأضحى المبارك أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات.

كما أعرب الجلاوي عن سعادته بإنهاء إجراءات الصرف تقديراً لجهود موظفي الوزارة الذين تحملوا أعباء الوظيفة وإنجاز المهام الموكلة إليهم لتكون بمثابة الحافز والدافع لهم على مواصلة العطاء متمنياً التوفيق لجميع الموظفين العاملين في الوزارة.