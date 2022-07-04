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التضخم في سويسرا يرتفع لأعلى مستوى في 29 عاماً عند 3.4%

4 يوليو، 2022
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لامس التضخم السويسري أعلى مستوى له في 29 عامًا عند 3.4% في يونيو ، وهو أكثر مما توقعه الاقتصاديون، ولأول مرة يتجاوز التضخم في سويسرا 3% منذ عام 2008.

هذا وغذت هذه القراءة الحديث عن أن البنك المركزي قد يشدد سياسته مرة أخرى قريباً بعد رفع معدل سياسته الشهر الماضي لأول مرة في 15 سنة.

وارتفعت الأسعار بنسبة 0.5% مقارنة بشهر مايو، حيث أصبح الوقود وزيت التدفئة والخضروات أكثر تكلفة. وارتفع معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل أسعار الوقود والغذاء بنسبة 1.9%.

المصدر
سي ان بي سي
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4 يوليو، 2022
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