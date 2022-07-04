أسامة الشاهين: وجهت سؤالا إلى جميع الوزراء بشأن تأخر تنفيذ مرسوم “البدل النقدي لرصيد الإجازات”

قال النائب أسامة الشاهين إنه وجه سؤالا برلمانيا إلى جميع الوزراء عن تنفيذ المرسوم الأميري رقم 81 لسنة 2022 في شأن نظام الخدمة المدنية والذي أجاز للموظف أن يصرف أثناء الخدمة بدلا نقديا خصما من رصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها.

وأوضح الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن السؤال يهدف إلى متابعة الاستحقاقات المالية والمعيشية التي أقرت بقوانين، والتي تتأخر الحكومة وتتعثر في سدادها لشرائح مختلفة من المجتمع.

وبين أن من بين هذه الاستحقاقات التي تأخرت مكافآت العاملين في الصفوف الأمامية بمواجهة جائحة كورونا، ومكافأة التخصص النادر والمتفوقين في معاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، مؤكدا استمراره في متابعة هذا الملف إلى حين حصول الموظفين والموظفات والطلبة وشرائح المجتمع المختلفة مستحقاتهم.

واستغرب الشاهين من أنه على الرغم من صدور الأميري وقرار مجلس الوزراء وضوابط ديوان الخدمة المدنية بهذا الخصوص إلا أنه لم يتم حتى اللحظة صرف هذه الأموال أو تحديد موعد لصرفها.

وأشار الشاهين إلى أنه استفسر في السؤال البرلماني عما إذا كانت الوزارات والجهات التابعة قد أصدرت قرارا تنفيذيا للمرسوم، وعن عدد المتقدمين بطلب صرف البدل النقدي لإجازاتهم الدورية، والموعد الذي حددته الوزارة والجهات التابعة لصرف البدل النقدي.