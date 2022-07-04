وزير الداخلية يشكر قياديي المؤسسة الامنية ومنتسبيها

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف قدم كل معاني الشكر والتقدير لاخوانه قياديي المؤسسة الامنية ومنتسبيها الذين انتهت مسيرتهم الأمنية في وزارة الداخلية ، على ما تفانوا فيه من عطاء وما قدموه من تضحيات وأمانة في اداء الواجب.

وبحسب بيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني قال النواف أن جهدهم وعملهم لوطنهم كان عطاءً بلا حدود، وأنهم تحملوا المهام الجسام التي ألقيت على عاتقهم بكل كفاءة واقتدار، مؤكدا ان الكويت لاتنسى ابناءها الذين ضحوا من أجل أمن هذا الوطن واستقراره.

وأعرب عن تقديره لما بذلوه من اسهامات ملموسة في مراحل تطوير وتحديث المنظومــة الأمنيــة من خلال جميـع المناصب التي تقلدوها في مختلف القطاعات الأمنية وأنهم كانوا نموذجاً للتفاني والإخلاص.

واكد النواف على ضرورة التحرك الدؤوب داخل وزارة الداخلية، موضحا ان تحريك القيادات وتسكين المناصب القيادية يهدف إلى ضخ دماء جديدة وضم بعض القطاعات وسياسة الاحلال من اجل فكر متجدد لرفع كفاءة العمل الامني.