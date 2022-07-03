سحب الآلاف من سيارات تيسلا في ألمانيا بسبب خلل برمجي

سحب الآلاف من سيارات تيسلا في ألمانيا بسبب خلل برمجي

استدعت الهيئة المعنية بتنظيم سلامة المرور في ألمانيا سيارات تيسلا Tesla من طرازي Y و 3 بسبب خلل في نظام مكالمات الطوارئ التلقائية، يعتقد أنه يؤثر على 59 ألف سيارة على مستوى العالم.

تعطل خدمة إي-كول

أوضحت الهيئة التنظيمية KBA على موقعها على الإنترنت، أن عيبا برمجيا تسبب في تعطل خدمة إي-كول eCall التي تستخدم للاتصال تلقائيا بخدمات الطوارئ في حالة وقوع حادث خطير.

وأضافت، أن 59129 مركبة تأثرت بالخلل على مستوى العالم لكنها لم تحدد عدد المركبات الموجودة في ألمانيا.

وذكرت الإذاعة الإقليمية الألمانية Rundfunk Berlin-Brandenburg، التي تخدم المنطقة التي تضم طراز تيسلا الألماني Y وموقع إنتاج البطاريات بالقرب من برلين، أن الاستدعاء تم أمس السبت.

المزيد من المتاعب

يضيف الخلل البرمجي المزيد من المتاعب لرئيس تيسلا التنفيذي إيلون ماسك بعد أن ذكرت الشركة أمس السبت، إنها سلمت سيارات كهربائية في الربع الثاني بعدد يقل 17.9%عن الربع السابق، حيث أدت حالة الإغلاق المرتبطة بجائحة كوفيد-19 في الصين إلى تعطيل الإنتاج وسلاسل الإمداد.

وأفاد ماسك الشهر الماضي أن مصانع تيسلا الجديدة في تكساس وبرلين “تخسر مليارات الدولارات” في الوقت الذي تواجه فيه الصعاب لزيادة الإنتاج بسبب نقص البطاريات ومشاكل الموانئ الصينية.

بدأت Tesla في وقت سابق من هذا العام الإنتاج في المصانع في برلين وتكساس، وكلاهما مهم لطموحات النمو لأكبر صانع للسيارات الكهربائية.

وأفاد الرئيس التنفيذي للشركة، مؤخرًا، أن مصنع تيسلا في تكساس ينتج عددًا “ضئيلًا” من السيارات بسبب التحديات في زيادة إنتاج بطارياتها الجديدة، لكنه أشار إلى أن ذلك سيتم إصلاح بسرعة.

فتحت وكالة سلامة السيارات الأميركية في أغسطس/ آب، تحقيقا أوليًا لتقييم أداء النظام في 765 ألف مركبة تيسلا بعد نحو 10 حوادث اصطدمت فيها سيارات تيسلا من دون تفعيل نظام الطوارئ، وأفادت الشهر الماضي إنها حددت 6 حوادث إضافية.