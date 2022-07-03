وزارة النفط: اللجنة المشتركة الدائمة “الكويتية – السعودية” تبحث تسريع مشاريع المنطقة المقسومة

قالت وزارة النفط الكويتية ان اللجنة المشتركة الدائمة (الكويتية – السعودية) استعرضت الخطط الاستراتيجية والمشاريع الرئيسية القائمة والمستقبلية والمعوقات التي تواجه تطبيق الخطط فضلا عن بحثها تسريع مشاريع المنطقة المقسومة.

وذكر وكيل وزارة النفط رئيس اللجنة المشتركة الدائمة ورئيس الجانب الكويتي الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح في تصريح نقله بيان صادر عن الوزارة ان اجتماع اللجنة الذي عقد اليوم الاحد يأتي في توقيت مهم للغاية لمتابعة وتقييم الاعمال في العمليات المشتركة بما فيها الوفرة والخفجي.

وأوضح أن اللجنة شددت على إنجاز وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الكويت والسعودية عام 2019 وتذليل أي تحديات تواجه المشاريع البترولية والعمل على تطوير واستغلال الثروات الطبيعية بالمنطقة المقسومة لتلبية نمو الطلب المحلي في مختلف القطاعات الحيوية.

وأفاد ان اللجنة استعرضت دراسة الطريق والممر الخاص للعمليات المشتركة (الخفجي والوفرة) عبر منفذي النويصيب والخفجي مبينا ان الدراسة شملت المخططات الهندسية الخاصة بالطريق والممر والذي سيخصص للعاملين في العمليات المشتركة وشركات المقاولين.

واضاف الشيخ نمر الصباح ان الدراسة بحثت ايضا الرؤية المستقبلية وخطط العمليات المشتركة لتلبية المتطلبات التشغيلية التي تتيح للعاملين والمعدات التنقل بكل سهولة وانسيابية عبر المنافذ الحدودية لافتا الى ان هذه الخطوة تتماشى مع ما نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين.

وأشار إلى الاتفاق بين الجانبين على تحديث آليات العمل في اللجنة والتي تشمل تطوير وسائل الاتصال والتواصل بين الجانبين باستخدام التقنيات الجديدة في الجوانب الإدارية وعقد اجتماعات تسهم في تسريع وتيرة الاعمال والإنجازات وتيسير المشاريع البترولية المرتبطة بالمنطقة المقسومة.

وذكر ان الاتفاق يهدف ايضا الى ضمان تسهيل الاعمال المرتبطة بالعمليات المشتركة وسلامة العاملين في الشركات العاملة والتي تضم كل من شركة (أرامكو) لأعمال الخليج وشركة (شيفرون) العربية السعودية بالإضافة للشركة الكويتية لنفط الخليج فضلا عن مواجهة أي ظروف طارئة أو استثنائية.

وقال الشيخ نمر الصباح ان الاجتماع استعرض آخر التطورات للموضوعات المتعلقة بالعمليات المشتركة بما فيها الوفرة والخفجي اضافة الى مناقشة تقارير العمليات البترولية في المنطقة المقسومة البرية والمنطقة المقسومة المغمورة المحاذية لها الى جانب استعراض الخطط الاستراتيجية والمشاريع الرئيسية القائمة والمستقبلية.

وأضاف ان الاجتماع بحث ايضا المعوقات التي تواجه تطبيق الخطط إن وجدت وموضوعات البيئة والسلامة وخطط تطوير وتدريب العمالة الوطنية واستخدام التقنيات الحديثة المتطورة في العمليات البترولية اضافة الى الإطلاع على تقرير سير أعمال في مكتب اللجنة والنظر في الخطط المعدة للحالات الطارئة والإجراءات المتبعة في الفترة الحالية والاسهام في تطويرها بصفة دورية ومستمرة.

وحضر اجتماع اللجنة الذي عقد اليوم في المقر الرئيسي لعمليات الوفرة المشتركة بالكويت رئيس اللجنة المشتركة الدائمة ورئيس الجانب الكويتي الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح ورئيس الجانب السعودي مساعد وزير الطاقة السعودي محمد البراهيم وبمشاركة الأعضاء من الجانبين الكويتي والسعودي.

وتأسست اللجنة المشتركة الدائمة (الكويتية – السعودية) وفق اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة والموقعة بين الجانبين في عام 1965 وتتبع وزراء النفط والطاقة من الجانبين مباشرة وتعقد اجتماعاتها بصورة منتظمة ومن أهم اختصاصاتها تسهيل المرور والإجراءات الخاصة بالعاملين في الشركات البترولية في المنطقة المقسومة.

وتهدف اللجنة الى ضمان استمرار الجهود في حسن استغلال الثروات الطبيعية المشتركة وإقامة الدراسات المرتبطة بهذا الشأن ودراسة الرخص والعقود والامتيازات الجديدة المتعلقة بالمنطقة المقسومة وتضم في عضويتها مسؤولين من وزارة النفط ووزارة الداخلية.

ووقعت الكويت مع المملكة العربية السعودية أيضا اتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة عام 2000 بالإضافة إلى التوقيع على الاتفاقية الملحقة ومذكرة التفاهم بشأن إعادة الإنتاج في المنطقة المقسومة في 24 ديسمبر 2019 وجميعها تعتبر ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة 1965.