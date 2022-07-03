وزارة الصحة

الصحة: إتاحة الجرعة التنشيطية الثانية من لقاح “كوفيد-19” لتعزيز المناعة

3 يوليو، 2022
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أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد إتاحة الجرعة التنشيطية الثانية من لقاح (كوفيد-19) وذلك لتعزيز المناعة وفق ضوابط.

وأكدت وزارة الصحة في بيان صحفي أهمية هذه الجرعة لبعض فئات المجتمع ومنها من هم عرضة للاصابة بالمرض الشديد في حال التقاط العدوى وذلك بعد مرور فترة زمنية لا تقل عن 4 أشهر من الجرعة التنشيطية الأولى.

ودعت الوزارة جميع الفئات العمرية التي تفوق 50 سنة بأخذها في الوقت الحالي والفئة العمرية من 12 سنة وما فوق من أصحاب نقص المناعة المتوسط أو الشديد كمرضى السرطان الذين يخضعون للعلاج الكيماوي ومرضى زراعة الأعضاء الذين يتلقون علاجات لتخفيض المناعة أو متلقي جرعات عالية من الكورتيزون وغيرها من الفئات وفقا لتقييم الطبيب المعالج.

وأشارت إلى ضرورة أخذ الجرعة التنشيطية الأولى للأفراد البالغين 12 سنة فما فوق وفقا للتوصيات العلمية والعالمية لتعزيز المناعة المكتسبة من الجرعات الأساسية (الأولى والثانية).

ولفتت إلى أهمية أخذ الجرعات الأساسية (الأولى والثانية) للفئة العمرية من 5 سنوات فما فوق لتقليل احتمالية الإصابة الشديدة بالمرض متمنية للجميع موفور الصحة والسلامة.

المصدر
كونا
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3 يوليو، 2022
0 85 دقيقة واحدة

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