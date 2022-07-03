الجيش الكويتي يدعوا المكلفين ممن اتمو سن 18 التسجيل عبر موقع الخدمة الوطنية خلال مدة أقصاها 60 يوما

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي (هيئة الخدمة الوطنية العسكرية) للمواطنين المكلفين ممن ينطبق عليهم القانون رقم (20) لسنة 2015 الإلتزام بالتسجيل عبر الموقع الالكتروني لهيئة الخدمة الوطنية العسكرية https://kns.gov.kw/ خلال مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ بلوغه سن 18 سنة.

على أن يتم استكمال المستندات المطلوبة في مركز التسجيل التابع للمحافظة، تجنبا للمساءلة والعقوبات المقررة بقانون الخدمة الوطنية العسكرية.