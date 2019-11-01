أخبار الكويت
الرئيس المبارك: الحكومة أكدت أكثر من مرة حرصها على تعزيز العلاقة الايجابية مع مجلس الأمة
0قال سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة أكدت أكثر من مرة حرصها الدائم على تعزيز العلاقة الإيجابية مع مجلس الأمة "في إطار…
الرئيس الغانم: اتهام المجلس للحكومة بالتقصير أو اتهام الحكومة للمجلس بالتأيم لن يقدم للشعب حلا
0أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أن على المؤسسة التشريعية تفعيل أدائها ليرقى إلى مستوى الثقة الشعبية التي فوضتها من خلال أداء تشريعي محترف وواقعي…
أمير البلاد: وسائل التواصل الاجتماعي صارت معاول تهدم الوحدة…
أكتوبر 29, 2019
0افتتح حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اليوم الثلاثاء دور الانعقاد…
مجلس الوزراء: "التربية" و"الصحة" استعرضا آلية تشغيل الخدمات…
أكتوبر 28, 2019
0أستمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه سمو رئيس مجلس الوزراء حول نتائج الزيارة التي قام بها إلى جمهورية مصر العربية…
"التجارة": حظر استيراد الطائرات من دون طيار قبل الحصول على…
أكتوبر 28, 2019
0أعلنت وزارة التجارة والصناعة حظر استيراد جميع أنواع الطائرات بدون طيار، من دون الحصول على ترخيص مسبق من وزارة…
النائب العدساني: مناقشة استجواب خالد الجراح في جلسة علنية…
أكتوبر 27, 2019
0أكد النائب رياض العدساني أهمية مناقشة استجوابه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح في جلسة…
مال وأعمال
فيتش: تغيير ربط عملة لبنان بالدولار سيكون مؤلما لكنه قد يدر فوائد في الأجل الطويل
0قال مدير الفريق السيادي في وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية توبي ايلز إن تغيير ربط العملة اللبنانية بالدولار سيكون خطوة مؤلمة وسينجم عنه ضعف حاد لليرة…
ولي العهد السعودي سيوافق على الطرح العام الأولي للاكتتاب في ارامكو الاحد
0من المتوقع أن يوافق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الاحد رسميا على الطرح العام الاولي للاكتتاب في ارامكو بعد طول انتظار، حسبما قال مصدر مقرب…
إنتاج نفط أوبك في أكتوبر يقفز بفعل تعاف سريع للسعودية
أكتوبر 31, 2019
0خلص مسح أجرته رويترز إلى أن إنتاج نفط أوبك قفز في أكتوبر تشرين الأول من أدنى مستوى في ثماني سنوات إذ أن…
تركيا تعتزم إصدار سندات لأجل 5 سنوات بعائد ثابت مع هبوط…
أكتوبر 31, 2019
0قالت وزارة الخزانة يوم الخميس إن تركيا ستصدر سندات بعائد ثابت لأجل خمس وست سنوات في نوفمبر تشرين الثاني،…
"زين" تُعلن المشاريع المتأهلة للمرحلة الثانية من برنامج…
أكتوبر 30, 2019
0أعلنت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن المشاريع المتأهلة للمرحلة الثانية من برنامجها المبتكر…
النفط ينزل ومخاوف التجارة تطغي على تراجع المخزونات
أكتوبر 30, 2019
0انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء فيما طغى احتمال تأجيل تسوية للخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين على…
العالم والشرق الأوسط
الأمم المتحدة تشترك مع تركيا بشأن إعادة توطين اللاجئين السوريين
0قالت مفوضية شؤون اللاجئين الأممية اليوم الجمعة، إنها ستشارك تركيا بشأن خطتها لإعادة ما يصل إلى مليوني لاجئ سوري على طول الحدود الشمالية للبلد الذي…
ترامب يقول إن #واشنطن تعرف من هو الزعيم الجديد لتنظيم داعش
0أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أن الولايات المتحدة "تعرف تماما" من هو الزعيم الجديد لتنظيم داعش الذي خلف ابو بكر البغدادي بعد مقتله، والذي…
بومبيو يدعو الحكومة العراقية الى "الاصغاء للمطالب المشروعة"…
نوفمبر 01, 2019
0دعت الولايات المتحدة الجمعة الحكومة العراقية الى "الاصغاء للمطالب المشروعة" للمتظاهرين الذين يطالبون باسقاط…
الولايات المتحدة تشير إلى تقدم في محادثات التجارة مع الصين
نوفمبر 01, 2019
0قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر في بيان إنه ووزير الخزانة ستيفن منوتشين حققا تقدما في عدة…
اصابة عشرات الفلسطينيين بنيران الجيش الاسرائيلي في مواجهات…
نوفمبر 01, 2019
0اصيب عشرات الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات اندلعت خلال احتجاجات الجمعة في إطار "مسيرات العودة"…
كوريا الشمالية تقول إنها اختبرت بنجاح قاذفات صواريخ متعددة…
نوفمبر 01, 2019
0قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم الجمعة إن كوريا الشمالية أجرت تجربة ناجحة أخرى لقاذفات صواريخ…
من الملاعب
ميسي يقود الارجنتين في مواجهتي البرازيل والاوروغواي
0يعود نجم برشلونة ليونيل ميسي الى صفوف منتخب بلاده الارجنتين لمواجهة البرازيل والاوروغواي وديا الشهر المقبل، بعد ان استدعاه مدرب المنتخب ليونيل…
كلوب يلوح بالانسحاب من ربع نهائي كأس الرابطة بعد مباراة ليفربول
هدد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، بالانسحاب من ربع نهائي كأس كاراباو في حال لم يتم توفير مواعيد مناسبة لمباريات الفريق.
مدرب منتخب مصر يحسم "أزمة شارة القيادة"
أكتوبر 28, 2019
0حسم المدير الفني لمنتخب مصر، حسام البدري، الأحد، موقف شارة قيادة منتخب الفراعنة خلال تصريحات تلفزيونية، بعد…
ميسي الصغير.. "الصيد الثمين" لريال مدريد
أكتوبر 28, 2019
0تسعى إدارة نادي ريال مدريد الحصول على خدمات لاعبين صغار السن موهوبين لتفادي مسألة التعاقد معهم في المستقبل…
فيراري تفتح طريق الفورمولا وان أمام نجل شومخار
أكتوبر 28, 2019
0كانت مسألة وقت فقط، التحاق نجل ميشائيل شومخار إلى عالم سباقات الفورمولا وان. فيبدو أن فريق فيراري عازم على…
هذا المهاجم في طريقه ليصبح "الأفضل" في العالم!
أكتوبر 28, 2019
0قيل بحقه إنه لاعب استثنائي، كما اعتبره في تصريحاته الأخيرة الدولي الألماني إلكاي غوندوغان مؤكدا أنه ضمن أفضل…
الصفحة الأخيرة
محكمة لبنانية تقضي بإعدام سائق في أوبر لإدانته بقتل بريطانية
0قالت الوكالة الوطنية للإعلام وهي وكالة الأنباء الرسمية في لبنان إن محكمة لبنانية قضت اليوم الجمعة بإعدام سائق في خدمة أوبر يدعى طارق حوشية لإدانته…
طبيب ألماني يقتلع أطول سن بشري ويدخل موسوعة غينيس
0نجح طبيب أسنان ألماني في اقتلاع أطول سن بشري عرفه الإنسان، ليدخل الطبيب والسن موسوعة "غينيس". وتسبب السن في ألم شديد لصاحبه ما اضطره لاقتلاعه؟ لكن كم…
حظر لعبة فيديو تمجد الهجوم على المسجدين في نيوزيلندا
أكتوبر 31, 2019
0حظرت نيوزيلندا لعبة فيديو تمجد عملية إطلاق النار على المصلين في مسجدين بمدينة كرايستشيرش. وبحسب جهاز الرقابة…
تويتر يحظر الإعلانات السياسية..ومدير حملة ترامب يرد
أكتوبر 31, 2019
0فيما أعلن جاك دورسي مؤسس شركة تويتر أن منصته ستقوم بوقف كافة أنواع الدعاية السياسية على مستوى العالم اعتبارا…
جامعة ألمانية: يحق لوزيرة الأسرة الاحتفاظ بلقب الدكتوراة
أكتوبر 31, 2019
0وزيرة الأسرة الألمانية فرانسيسكا جيفي، تنفست الصعداء أخيرا بعد شهور من انتظار نتائج فحص رسالة الدكتوراة…
ألمانيا غرامة بالآلاف لمصفف شعر.. والسبب غريب!
أكتوبر 31, 2019
0حادث غريب تعرضت له سيدة في صالون لتصفيف الشعر أدى إلى حروق شديدة بفروة رأسها مع إمكانية عدم نمو الشعر من…