الرئيس المبارك: الحكومة أكدت أكثر من مرة حرصها على تعزيز العلاقة الايجابية مع مجلس الأمة

خليجية أ ف ب

0من المتوقع أن يوافق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الاحد رسميا على الطرح العام الاولي للاكتتاب في ارامكو بعد طول انتظار، حسبما قال مصدر مقرب…