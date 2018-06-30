أخبار الكويت
المسباح والهباد يصدحان بحديث التاريخ مع طلبة الجيل الثامن
انطلاقا من حرص البرنامج على تقديم الأفضل لمشاركيه، تلقى طلبة الجيل الثامن محاضرة الموسيقى السنوية والتي تعد من أهم المحاضرات داخل منهج البرنامج…
مكافحة الفساد: احالة مسؤولين في بلدية الكويت الى النيابة وفتح تحقيق مباشر لما أثير حول هيئة الزراعة
أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد على لسان المتحدث الرسمى للهيئة الدكتور محمد عبدالرحمن بوزبر الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق عن احالة عدد…
مكتب مجلس الأمة: عرض الأسئلة البرلمانية التي يوجد بشأنها…
يونيو 28, 2018
عقد مكتب المجلس اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وحضور أعضاء المكتب.
القوى المدنية الكويتية: مؤسسات المجتمع المدني تعاني من تعسف…
يونيو 28, 2018
قالت القوى المدنية الكويتية ان قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بكل مجلس ادارة جمعية الحرية الكويتية يؤكد…
الوزير الجبري يصدر قرار بسحب صلاحيات مدير "الزراعة" محمد…
يونيو 28, 2018
أصدر وزير الاعلام ووزير الدولة لشئون الشباب محمد الجبري قرارات وزارية قلص على ضوئها صلاحيات رئيس مجلس ادارة…
الشؤون: حل مجلس ادارة جمعية الحرية ولجنة مؤقته لإدارتها…
يونيو 28, 2018
كشف الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية عبد العزيز شعيب ان اسباب حل جمعية الحرية الكويتية…
مال وأعمال
تباطؤ الإنتاج الصناعي الصيني في يونيو مع تصاعد التوتر التجاري
أظهرت بيانات رسمية أن نمو الإنتاج الصناعي في الصين تباطأ في يونيو حزيران بعد أداء أفضل من المتوقع في مايو أيار، إذ تسبب تصاعد التوترات التجارية مع…
مصنعو السيارات الفرنسيون يسعون لابقاء موطئ قدم في إيران
يسعى مصنعو السيارات الفرنسيون إلى حل معضلة الامتثال للعقوبات الأميركية من دون التخلي عن شركائهم الإيرانيين، لذلك يفكرون في كل الوسائل الممكنة…
مصر تحصل على شريحة رابعة 2.02 مليار دولار من قرض صندوق النقد
يونيو 30, 2018
قال صندوق النقد الدولي يوم الجمعة إنه وافق لمصر على شريحة رابعة قيمتها 2.02 مليار دولار ضمن قرض في إطار…
تونس.. البنك الدولي يوافق على قرض النصف مليار دولار
يونيو 28, 2018
قالت وكالة الأنباء التونسية، الخميس، إن البنك الدولي وافق على قرض جديد قيمته 500 مليون دولار لدعم الإصلاحات…
شركة بتروفاك البريطانية تنسحب من تونس
يونيو 28, 2018
أعلنت مجموعة "بتروفاك" البريطانية للخدمات النفطية التي توقف نشاطها قبل مدة طويلة في تونس، بيع حصتها في…
مصدرون: الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب تقلص صادرات…
يونيو 27, 2018
قال عدنان أصلان رئيس جمعية مصدري الصلب في تركيا إن صادرات بلاده من الصلب إلى الولايات المتحدة انخفضت إلى…
العالم والشرق الأوسط
الجيش اليمني يتقدم ويحرر مواقع مهمة في صعدة
أحزر الجيش اليمني، والمقاومة، بإسناد من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تقدما نوعيا في جبهة صعدة، في ظل الخسائر التي منيت بها ميليشيات الحوثي…
العراق يدخل أول فراغ تشريعي منذ 2003
دخل العراق، السبت، في فراغ تشريعي للمرة الأولى منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، مع انتهاء الدورة الثالثة للبرلمان، في انتظار إعادة فرز يدوي لأصوات…
ميركل تتفق مع 14 دولة على "إعادة اللاجئين"
يونيو 30, 2018
أعربت 14 دولة من الاتحاد الأوروبي، عن استعدادها لتوقيع اتفاقيات مع ألمانيا لإعادة طالبي اللجوء الذين جرى…
جولة ماتيس في آسيا هدفها اصلاح العلاقات التي اربكها ترامب
يونيو 30, 2018
أمضى وزير الدفاع الاميركي جيم ماتيس اربعة ايام في شرق آسيا سعى خلالها للحفاظ على علاقات تسبب رئيسه دونالد…
أفغانستان: الرئيس أشرف غني يعلن انتهاء وقف إطلاق النار مع…
يونيو 30, 2018
قال الرئيس الأفغاني أشرف غني إن وقف إطلاق النار الذي تم إعلانه بمناسبة عيد الفطر مع طالبان قد انتهى بعد رفض…
اختراق الطائرة الرئاسية.. ترامب ضحية خدعة هاتفية
يونيو 30, 2018
تمكن ممثل كوميدي من اختراق طائرة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، "إير فورس وان"، وإجراء محادثة معه، مستغلا…
من الملاعب
كل الطرق تقود كورتوا إلى ريال مدريد
مع الأداء المميز الذي يقدمه حارس مرمى المنتخب البلجيكي، تيبو كورتوا، في كأس العالم، تتزايد التقارير التي تربطه بنادي ريال مدريد الإسباني، والتي تؤكد…
كافاني يهزم البرتغال.. ورونالدو يلحق بميسي
قاد إدينسون كافاني منتخب أوروغواي، السبت، إلى ربع نهائي كأس العالم 2018 بعد أن سجل ثنائية في مباراة ثمن النهائي التي انتهت بنتيجة 2-1 على ملعب فيشت…
مبابي يعادل بيليه في إنجاز "مونديالي" تاريخي
يونيو 30, 2018
لم يخف الفرنسي الشاب كيليان مبابي فخره بأن يقارن ببيليه، بعدما أصبح السبت أول لاعب دون العشرين من عمره، يسجل…
برشلونة يقارب الخطى لضم محمد صلاح
يونيو 30, 2018
بعدما فشل في ضم المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، يعتزم فريق برشلونة الاعتماد على خطة بديلة لتعزيز صفوفه بلاعب…
تورط لاعب المنتخب المغربي أمين حارث في حادث سير مميت
يونيو 30, 2018
تورط لاعب المنتخب المغربي وفريق شالكه الألماني أمين حارث في حادثة سير مميتة حسب أنباء وردت في مواقع ألمانية…
مبابي يقود فرنسا لتخطي الأرجنتين والتأهل لربع نهائي…
يونيو 30, 2018
مباراة مثيرة حتى الثواني الأخيرة شهدتها كازان عندما التقى السبت المنتخب الفرنسي مع نظيره الأرجنتيني ولينتهي…
الصفحة الأخيرة
لماذا يختفي خيار الرفض في بعض مكالمات آيفون؟
يتساءل كثير من مستخدمي الهواتف الذكية، لا سيما، آيفون: لماذا لا يظهر الخياران "إجابة" و"رفض" عند استقبال بعض المكالمات، في حين يظهر الخيار "إجابة" في…
حادثة اغتصاب بشعة تفجر احتجاجات في 8 مدن هندية
خرج آلاف في شوارع 8 مدن بالهند، السبت، مطالبين بإعدام مغتصبي طفلة عمرها سبع سنوات بعد استدراجها من مدرستها أثناء انتظارها لوالديها.
في القانون الألماني حين تقول إمرأة "لا" فإنها تعني "لا"
يونيو 30, 2018
يمكن أن يكون تعريف التحرش الجنسي غير واضح للبعض. فمتى يعتبر تصرف ما تحرشاً جنسياً يعاقب عليه القانون…
لبقايا القهوة فوائد واستخدامات عديدة.. تعرف على بعضها
يونيو 30, 2018
للقهوة عشاق كثرعبر العالم لمذاقها اللذيذ ومفعولها المنشط. غير أن فوائد القهوة لا تقتصر على ذلك فقط وإنما…
لأول مرة منذ عقود.. رصد "قرش" ضخم قرب جزيرة إسبانية
يونيو 30, 2018
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهر سمكة قرش بيضاء كبيرة قرب جزر البليار الإسبانية، وذلك للمرة…
مراهقة أمريكية يقتلها "التامبون"!
يونيو 30, 2018
تعتبر السدادات القطنية أو "تامبون" من الوسائل التي تقبل عليها النساء لنظافتهن الخاصة أو لامتصاص تدفق الطمث.…