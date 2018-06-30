المسباح والهباد يصدحان بحديث التاريخ مع طلبة الجيل الثامن

متفرقات وحوادث سكاي نيوز

يتساءل كثير من مستخدمي الهواتف الذكية، لا سيما، آيفون: لماذا لا يظهر الخياران "إجابة" و"رفض" عند استقبال بعض المكالمات، في حين يظهر الخيار "إجابة" في…