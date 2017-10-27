برلمان كاتالونيا يعلن الاستقلال عن اسبانيا

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:57 27/10/2017 حدث بتاريخ: 17:57 27/10/2017

اعتمد برلمان كاتالونيا الجمعة قرارا يعلن ان الاقليم اصبح "دولة مستقلة تأخذ شكل جمهورية" قبل اداء النشيد الانفصالي، في غياب المعارضة.

وجاء في مقدمة القرار الذي ايده سبعون نائبا من اصل 150 اثر اقتراع سري، "نحن نشكل الجمهورية الكاتالونية بوصفها دولة مستقلة وسيدة، (دولة) قانون، ديموقراطية واجتماعية".

وايد سبعون نائبا القرار وعارضه عشرة نواب وامتنع عضوان عن التصويت.

وفي وقت سابق، غادر معظم نواب المعارضة الجلسة احتجاجا.

ويطلب القرار في حيثياته من حكومة كاتالونيا التفاوض حول الاعتراف بها في الخارج في حين لم تعلن اي دولة دعمها للانفصاليين.

وفور اعلان برلمان كاتالونيا الاستقلال من جانب واحد، اكد رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي ان "دولة القانون ستعيد الشرعية في كاتالونيا".

ودعا الزعيم المحافظ جميع الاسبان الى "التزام الهدوء" في رسالة حملت توقيعه بالاحرف الاولى فيما كان مجلس الشيوخ يناقش تولي السلطات في كاتالونيا واقالة قادتها الانفصاليين.

وتعود آخر محاولة لكاتالونيا لاعلان استقلالها الى العام 1934، حين اعلن رئيسها انذاك لويس كومبانيس قيام "جمهورية كاتالونية" ضمن "جمهورية فدرالية اسبانية".