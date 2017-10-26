العبادي يؤكد عدم قبوله "إلا بإلغاء الاستفتاء" حول كردستان

رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم ونظيره العراقي حيدر العبادي في انقرة

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 10:33 26/10/2017 حدث بتاريخ: 10:40 26/10/2017

رفض رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من طهران الخميس المقترح الكردستاني بـ"تجميد" نتائج الاستفتاء حول استقلال الإقليم، مجددا تأكيده على "إلغاء" التصويت كشرط لبدء أي مفاوضات.

وقال العبادي الذي يزور طهران آتيا من أنقرة في بيان "نحن لا نقبل إلا بإلغاء الاستفتاء والالتزام بالدستور".

وتصاعد التوتر بين بغداد وأربيل منذ شهر، حين قرر الإقليم إجراء استفتاء على الاستقلال.

وقامت حكومة إقليم كردستان الأربعاء بمبادرة تجاه بغداد، عارضة تجميد نتائج الاستفتاء.

وكان مدير المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر حمادة كتب في وقت سابق في صفحته على فيسبوك "يتحدثون عن تجميد الاستفتاء، ونقول لهم الاستفتاء اصبح من الماضي وتم انهاؤه على الارض".