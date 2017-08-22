ايران يمكنها استئناف تخصيب اليورانيوم بستوى 20% "في خمسة أيام" اذا انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي

رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 11:55 22/08/2017 حدث بتاريخ: 11:56 22/08/2017

قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي الثلاثاء أن إيران يمكنها استئناف تخصيب اليورانيوم إلى مستوى عال خلال خمسة أيام إذا تخلت الولايات المتحدة عن الاتفاق النووي المبرم في صيف 2015.

وقال صالحي في مقابلة مع إذاعة "إريب" الحكومية "اذا صممنا، يمكننا في غضون خمسة أيام على الأكثر البدء بالتخصيب في مستوى 20% في (منشأة) فوردو" النووية. وأضاف "بالطبع لا نحبذ حدوث هذا الأمر ونبذل جهداً كبيراً لتنفيذ الاتفاق النووي".

حصلت إيران لدى التوقيع على الاتفاق مع القوى الكبرى على وعود بخفض العقوبات المفروضة عليها مقابل خفض أنشطتها النووية ولا سيما الامتناع عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% وأكثر نظراً لأنه يمكن ان يقربها من صنع السلاح النووي.

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرارا بتمزيق الاتفاق النووي خلال حملته الانتخابية، وبعد انتخابه فرض عقوبات جديدة على ايران بسبب برنامجها الصاروخي في حين تبادل الجانبان الاتهام بانتهاك روحية الاتفاق النووي.