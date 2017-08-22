حركة طالبان تتوعد بأن افغانستان ستكون "مقبرة" للاميركيين

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كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 10:12 22/08/2017 حدث بتاريخ: 10:20 22/08/2017

توعدت حركة طالبان الثلاثاء بان افغانستان ستكون "مقبرة" للولايات المتحدة ردا على خطاب للرئيس الاميركي دونالد ترامب عرض فيه استراتيجية جديدة تقضي بإرسال تعزيزات عسكرية إلى هذا البلد.

وقال المتحدث باسم المتمردين ذبيح الله مجاهد في بيان "اذا لم تسحب الولايات المتحدة جنودها من افغانستان، فان افغانستان ستصبح قريبا مقبرة اخرى لهذه القوة العظمى في القرن الواحد والعشرين".

واضاف المتحدث أن على الولايات المتحدة التفكير باستراتيجية انسحاب "بدلا من متابعة الحرب".

وقال مجاهد "طالما هناك جندي اميركي واحد على ارضنا، وطالما انهم مستمرون بالحرب ضدنا، سنستمر في جهادنا".

وتراجع ترامب الاثنين عن وعد كان قطعه بالانسحاب سريعا من اطول الحروب الاميركية في اول خطاب رسمي له الى الامة كقائد اعلى للقوات المسلحة، بدون اعطاء اي تفاصيل.

وقال ترامب انه توصل لقناعة بان انسحابا متسرعا من أفغانستان سيوجد فراغا يستفيد منه "الارهابيون" من عناصر القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.

وفي حين لم يعط ترامب تفاصيل حول عديد الجنود الاميركيين الذين سينتشرون في افغانستان، قال مسؤول أميركي كبير إن الرئيس الاميركي أعطى الضوء الأخضر للبنتاغون من أجل نشر تعزيزات يصل عديدها إلى 3900 جندي إضافي.

وقبل إصدار البيان، هاجم ذبيح الله مجاهد الاستراتيجية الاميركية معتبرا أنها "لا تحمل جديدا وشديدة الالتباس".

واكد احد كبار قادة طالبان لفرانس برس ان ترامب يشكل امتدادا "للسلوك المتعجرف" للرؤساء السابقين كجورج بوش.

وتابع المسؤول "انه يهدر (ارواح) الجنود الاميركيين. نحن نعلم كيف ندافع عن بلدنا. لن يغير ذلك شيئا".

وقال المسؤول عبر الهاتف ومن مكان غير معلن "لقد خضنا هذه الحرب على مدى اجيال، نحن لسنا خائفين... سنتابع خوض هذه الحرب حتى آخر رمق".

واضاف ان خطاب الرئيس الاميركي اثبت ان الحكومة الافغانية الحالية مجرد "دمية اميركية".

واظهر المتمردون نواياهم حيال استراتيجية ترامب بعد دقائق من خطابه باعلانهم استهداف السفارة الاميركية في كابول بصاروخ ليل الاثنين.

وسقط الصاروخ في حي السفارات بدون ان يؤدي الى سقوط ضحايا.

ووجه ترامب انتقادا لباكستان حليفة الولايات المتحدة لايوائها "مثيري فوضى".

وقال احد قادة شبكة حقاني المرتبطة بحركة طالبان والتي يُعتقد ان لديها علاقات مع المؤسسة العسكرية في باكستان ان ترامب "اثبت انها حملة صليبية"، مؤكدا أن "خطابه أثبت انه يريد القضاء على الامة الاسلامية".

وكانت حركة طالبان وجهت رسالة مفتوحة لترامب حذرته فيها من تداعيات ارسال المزيد من الجنود الاميركيين وطالبت بانسحاب كامل لجميع القوات الاجنبية من افغانستان.