اصابة عدة أشخاص طعنا في فنلندا والشرطة توقف مشتبها به

الشرطة الفنلندية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 18:00 18/08/2017 حدث بتاريخ: 18:00 18/08/2017

أعلنت الشرطة الفنلندية الجمعة إصابة عدة أشخاص طعنا في مدينة توركو جنوب غرب البلاد، مشيرة إلى اطلاق النار على مشتبه به وتوقيفه، كما تبحث الشرطة عن "مشتبه بهم محتملين" اخرين.

وكتبت الشرطة على تويتر أن "الشرطة اطلقت النار على ساقي شخص يشتبه بأنه منفذ الجريمة وتم توقيفه. وننصح الناس بتجنب وسط توركو".

ولم تؤكد الشرطة عدد الضحايا.

وذكر تلفزيون "يلي" العام ان الشرطة اغلقت وسط توركو، وأن شهود عيان قالوا انهم شاهدوا اشخاصا ممددين على الارض في منطقة مزدحمة من المدينة. واغلقت المتاجر ابوابها.

وكتب رئيس الوزراء يوها سيبيلا على تويتر قبل اجتماع للحكومة "الحكومة تتابع الوضع في توركو عن كثب، والشرطة تجري عملية".

وذكر تلفزيون "ام تي في3" ان الشرطة رفعت مستوى الامن في مطار هلسنكي وفي محطات القطارات.