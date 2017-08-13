زلزال شدته 6.4 درجات يضرب جزيرة سومطرة الاندونيسية

خبير في احد مراكز رصد الزلازل يتابع نشاط طبقات الارض

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 10:00 13/08/2017 حدث بتاريخ: 10:14 13/08/2017

اعلن المعهد الاميركي للجيوفيزياء ان زلزالا شدته 6.4 درجات ضرب الاحد جزيرة سومطرة الاندونيسية، لكن خطر وقوع تسونامي مستبعد حسبما ذكرت الوكالة الاندونيسية للزلازل.

ووقع الزلزال عند الساعة 10:08 (03:08 ت غ) على بعد 73 كيلومترا غرب بينغكولو، المدينة الواقعة على الساحل الجنوبي الغربي للجزيرة، حسب المعهد الاميركي.

وقال محمد رياضي المسؤول في الوكالة الاندونيسية ان "الزلزال كان قويا وووقع على عمق ضئيل"، موضحا ان "السكان شعروا به حتى مدينة بادانغ في غرب سومطرة".

واضاف "ليس هناك خطر وقوع تسونامي" بعد الزلزال الذي لم ترد اي معلومات حتى الآن عن تسببه بوقوع ضحايا او بدمار.

وقالت نينغ حسنة التي تقيم في بينغكولو ان الزلزال كان قويا جدا لثوان مما دفعها الى الخروج من بيتها بسرعة مثل كثيرين من السكان الآخرين.

واضافت ردا على سؤال لوكالة فرانس برس "كنت احمل ابنتي البالغة من العمر سبعة اشهر واضطررت للجري، وكل الجيران كانوا يخرجون من منازلهم على عجل".

وتقع اندونيسيا على "حزام النار" في المحيط الهادىء حيث يسبب تصادم طبقات تكتونية عديدة زلازل باستمرار ونشاطا بركانيا مهما.

واسفر زلزال وقع في اقليم آتشيه في كانون الاول/ديسمبر 2016 عن سقوط اكثر من مئة قتيل.