الموعد الجديد للافتتاح الرسمي للبرلمان البريطاني في 21 يونيو

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تغادر مقرها في وسط لندن

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 14:18 15/06/2017 حدث بتاريخ: 14:23 15/06/2017

تفتتح الملكة اليزابيث الثانية رسميا جلسات البرلمان وتعلن البرنامج التشريعي للحكومة في 21 حزيران/يونيو الحالي أي بعد يومين على التاريخ المقرر أساسا عقب الانتكاسة التي منيت بها رئيسة الوزراء تيريزا ماي في الانتخابات.

وقالت اندريا ليدسون رئيسة مجلس العموم في بيان "اتفقت الحكومة مع قصر باكينغهام على أن يكون الافتتاح الرسمي للبرلمان في 21 حزيران/يونيو".

والافتتاح الرسمي الذي يجري بكل مراسم الأبهة والفخامة، يتضمن قراءة خطاب الملكة الذي تحدد فيه برنامج الحكومة للسنة القادمة، كان مقررا في 19 حزيران/يونيو.

وتم ارجاؤه بعد خسارة المحافظين للغالبية في مجلس العموم في انتخابات 8 حزيران/يونيو.

وتسعى رئيسة الوزراء حاليا لضمان تأييد الحزب الديموقراطي الوحدوي الايرلندي الشمالي كي تبقى رئيسة حكومة اقلية.

وقال مصدر بارز من المحافظين لوكالة فرانس برس أن الحزب "على ثقة" بأن سيكون لديه أصوات برلمانية كافية لتمرير خطاب الملكة، لكن الاتفاق مع الحزب الايرلندي الشمالي الصغير لم يستكمل بعد.