إصابة 30 شخصا على الأقل في حريق برج سكني في لندن

صورة التقطها جوليو ثوبورن، أحد السكان المحليين لبرج لانكاستر وست استايت السكني المؤلف من 27 طابقا اثناء احتراقه

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 9:59 14/06/2017 حدث بتاريخ: 10:00 14/06/2017

أصيب ما لا يقل عن ثلاثين شخصا في حريق ضخم التهم ليل الثلاثاء الأربعاء برجا سكنيا من 27 طابقا في غرب لندن، على ما أعلنت أجهزة الإطفاء في العاصمة البريطانية.

وقال مساعد مدير العمليات في أجهزة الإسعاف في لندن ستوارت كريشتون في بيان صدر عند الفجر "بوسعنا أن نؤكد أننا نقلنا 30 مصابا إلى خمسة مستشفيات مختلفة"، فيما كان مئتا رجل إطفاء يواصلون مكافحة الحريق في المبنى الذي لا يزال عدد غير معروف من الأشخاص عالقين فيه بحسب شهود.

وقال شهود عيان انهم سمعوا صراخا من الطوابق العليا للبرج فيما تصاعدت السنة النار ليلا وشوهد احد السكان يلوح بقماش ابيض من إحدى النوافذ العليا.

وقالت الشرطة "تتم معالجة عدد من الاشخاص من إصابات مختلفة".

وبعد أربع ساعات على تلقي اجهزة الاطفاء الانذار كانت السنة النيران ما تزال تشاهد في العديد من طوابق المبنى الذي غطاه دخان أسود كثيف.

وشوهدت قطع كبيرة من الحطام تتساقط من برج غرينفيل تاور، المبنى الذي يعود بناؤه لسبيعينيات القرن الماضي في المنطقة التي تسكنها طبقة عمال شمال حي كنسينغتون، على مسافة قريبة من منطقة نوتينغ هيل الراقية.

وتلقت أجهزة الإطفاء في لندن بلاغا قرابة الساعة 1,15 بعد منتصف الليل (00,15 ت غ) باندلاع حريق في البرج الذي يعود تاريخ بنائه الى العام 1974 ويضم 120 شقة.