إصابة عدة أشخاص في عملية إطلاق للنار في ميونيخ وتوقيف شخص

كتب بواسطة: %s دويتشة فيله المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 12:43 13/06/2017 حدث بتاريخ: 12:43 13/06/2017

أصيب عدد من الأشخاص في محطة للقطارات بمنطقة أونترفورينغ في مدينة ميونيخ صباح اليوم الثلاثاء (13 يونيو/ حزيران 2017)، وفق ما أكدته شرطة ميونيخ. وأوضحت الشرطة عبر موقع توتير أن من بين المصابين ضابطة أمنية حالتها حرجة. وأنها اعتقلت شخصا دون الإدلاء بالمزيد من التفاصيل.

واستعانت شرطة ميونيخ بالشرطة الاتحادية، وتمّ تطويق محطة قطارات أونترفوريغ بالكامل، وأوقفت حركة القطارات، وذلك قبل أن توضح الشرطة بأن الوضع تحت السيطرة. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) استنادا على مصادر أمنية، عدم وجود أية مؤشرات إلى غاية اللحظة تدل على خلفيات إرهابية للحادث.

وذكرت الشرطة أن اثنين من المارة أصيبا جراء إطلاق النار في المحطة المذكورة. ولكن إصابتهما ليست خطيرة ولا تهدد حياتهما، بحسب الشرطة. وبحسب بيانات الشرطة، فإنه ليس لديها أية إشارات حتى الآن لوجود خلفية إرهابية للحادث، وليس هناك أيضا إشارات على وجود جناة آخرين.

وكان هناك في نطاق رصيف المحطة تفتيش شرطي عام للأشخاص، وفي إطار هذا التفتيش قام الجاني الذي لا تزال هويته مجهولة حتى الآن، بإشهار سلاح وإطلاق النار. وأُصيب هو أيضا جراء ذلك. ولم تتضح حتى الآن أية خلفيات أو تفاصيل أخرى للحادث. وقالت المتحدثة: "الوضع تحت السيطرة"، مؤكدة أنه ليس هناك أي خطر على المواطنين، وأشارت إلى أن المهمة الشرطية التي تم القيام بها جراء هذا الحادث انتهت حاليا.

جدير بالذكر أنه تمت الاستعانة بقيادات من العمليات الخاصة وطائرات مروحية في المهمة، وقام أفراد الشرطة بسد محطة القطار. وكان هناك عدد كثير من سيارات الشرطة في الشارع الذي توجد به المحطة بعد الحادث. وقام أفراد شرطة مسلحين بمدافع رشاشة بتأمين المنطقة. كما جاء موظفون مختصون بحفظ الأدلة الجنائية إلى موقع الحادث أيضا. يذكر أن مسلحا قام بجريمة قتل عشوائي في محطة قطار جرافينغ بالقرب من مدينة ميونيج أيضا قبل عام تقريبا وتسبب في مقتل شخص وإصابة ثلاثة أشخاص.