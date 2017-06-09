واشنطن تدعو لتخفيف الحصار على قطر وتطالبها بجهود اكبر لمكافحة الارهاب

وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 23:16 09/06/2017 حدث بتاريخ: 23:17 09/06/2017

دعا وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون السعودية وحلفاءها من الدول التي فرضت حصارا على قطر الى تخفيف هذا الحصار، معتبرا انه يضر بالعمليات ضد تنظيم الدولة الاسلامية، لكنه دعا بالمقابل الدوحة الى "القيام بالمزيد وبشكل اسرع" في مجال مكافحة الارهاب.

وقال الوزير الاميركي في تصريح مقتضب للصحافيين ان "قطر احرزت تقدما في مجال القضاء على الدعم المالي وطرد الارهابيين من اراضيها، لكن عليها ان تقوم بالمزيد وان تقوم به بشكل اسرع".

وأضاف ان "الحصار يضر بالعمل العسكري للولايات المتحدة في المنطقة وبالحملة ضد تنظيم الدولة الاسلامية".

وتتناقض التصريحات التي ادلى بها تيلرسون مع تلك التي سبقه اليها قبل دقائق فقط مسؤول في البنتاغون اكد ان الحصار المفروض على قطر لا يؤثر بتاتا على العمليات العسكرية للقوات الاميركية في المنطقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الاميركية الكابتن جيف ديفيس للصحافيين "في هذه المرحلة ليس هناك اي تأثير (للحصار المفروض على قطر) على عملياتنا".

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب كلف وزير الخارجية العمل على حل الازمة الخليجية التي وصفها تيلرسون الجمعة بأنها "مقلقة للولايات المتحدة وللمنطقة وللاشخاص الكثيرين المتأثرين بها".

وشدد الوزير الاميركي على ان "قطر لديها تاريخ في دعم جماعات تراوح من ممارسة النشاط (السياسي) الى ممارسة العنف"، مضيفا "ندعو قطر لأن تتجاوب مع مخاوف جيرانها".

وتابع تيلرسون "هناك تداعيات انسانية لهذا الحصار. نحن نرى شحا في المواد الغذائية. هناك عائلات فصلت عن بعضها عنوة واطفال يتم اخراجهم من مدارسهم".

وتابع "نعتقد ان هذه التداعيات غير مقصودة ولا سيما في شهر رمضان المبارك هذا. ولكن هذه التداعيات يمكن معالجتها فورا".