تركيا تعتبر الاستفتاء حول استقلال كردستان العراق "خطأ فادحا"

رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني خلال مؤتمر صحافي في أربيل

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 16:09 09/06/2017 حدث بتاريخ: 16:09 09/06/2017

حذرت تركيا التي تعارض اي شكل من اشكال الاستقلال الكردي، الجمعة من ان قرار رئاسة إقليم كردستان العراق تنظيم استفتاء حول الاستقلال في 25 ايلول/سبتمبر المقبل يشكل "خطأ فادحا".

وأعلنت وزارة الخارجية في بيان "نعتبر ان تنظيم استفتاء حول الاستقلال الذي اعلنت عنه (رئاسة اقليم كردستان) سيشكل خطأ فادحا".

من جانبه، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم في تصريحات صحافية ادلى بها في انقرة، ان "لدى منطقتنا ما يكفي من المشاكل". واضاف "نعتقد ان اضافة مشكلة ليست امرا جيدا"، معتبرا ان قرار اجراء استفتاء "قد اتخذ بطريقة غير مسؤولة".

وتقيم تركيا علاقات جيدة مع رئيس الاقليم مسعود بارزاني لكنها تعارض بشدة اعلان دولة كردية على قسم من اراضيها او في دول مجاورة لها.

وكانت تركيا أطلقت في اب/اغسطس الماضي عملية عسكرية كبرى في شمال سوريا لطرد جهاديي تنظيم الدولة الاسلامية وايضا لمنع المقاتلين الاكراد في سوريا من ربط المناطق التي يسيطرون عليها ببعضها البعض في سوريا التي تشهد نزاعا منذ ست سنوات.

وتابعت الوزارة ان "الحفاظ على سيادة الاراضي والوحدة السياسية للعراق هو أحد أسس السياسة التركية في ما يتعلق بالعراق".

يتمتع إقليم كردستان المكون من ثلاث محافظات في شمال العراق بحكم ذاتي منذ العام 1991.

ويؤيد غالبية أكراد العراق البالغ عددهم نحو 4,6 ملايين نسمة، الاستقلال عن العراق.

وتعارض سلطات بغداد استقلالا محتملا لكردستان، وستكون المعارضة أشد في حال سعى الأكراد إلى بسط سيطرتهم خارج منطقتهم الحالية.