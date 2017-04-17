واشنطن وسيول تتفقان على نشر مبكر لمنظومة "ثاد" الدفاعية

منظومة "ثاد" الدفاعية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 10:43 17/04/2017 حدث بتاريخ: 10:46 17/04/2017

أعلن رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هوانغ كيو-اهن الاثنين أن بلاده اتفقت مع الولايات المتحدة على نشر مبكر لمنظومة "ثاد" الدفاعية بعد محادثات مع نائب الرئيس الأميركي مايك بنس.

وقال هوانغ الذي يشغل كذلك منصب رئيس البلاد بالوكالة في مؤتمر صحافي مشترك مع بنس "اتفقنا على تعزيز جاهزية التحالف بين جمهورية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بما يتناسب مع التهديدات التي تمثلها كوريا الشمالية عبر نشر سريع لـ+ثاد+" وهي منظومة الدرع الاميركية المتطورة المضادة للصواريخ.