تنظيم داعش ينفي تسجيل اصابات في صفوفه جراء "أم القنابل"
نفى تنظيم الدولة الاسلامية الجمعة في بيان نشرته وكالة أعماق الدعائية التابعة له تسجيل اية اصابات في صفوفه جراء استهداف الولايات المتحدة شبكة انفاق للتنظيم في أفغانستان بأكبر قنبلة غير نووية تملكها.
وجاء في البيان الذي نشر على حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي "تنفي مصادر أمنية لوكالة أعماق سقوط اي قتلى او جرحى بسبب الضربة الاميركية على ننغرهار باستخدام قنبلة جي بي يو-43/بي". واستهدفت "قنبلة العصف الهوائي الجسيم" المعروفة باسم "أم القنابل" للمرة الأولى الخميس ضد مخابئ للتنظيم الجهادي في اقليم آشين بولاية ننغرهار (شرق أفغانستان).