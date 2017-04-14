تنظيم داعش ينفي تسجيل اصابات في صفوفه جراء "أم القنابل"

صورة نشرها الجيش الامريكي للقنبلة جي بي يو-43/بي

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 18:07 14/04/2017 حدث بتاريخ: 18:07 14/04/2017

نفى تنظيم الدولة الاسلامية الجمعة في بيان نشرته وكالة أعماق الدعائية التابعة له تسجيل اية اصابات في صفوفه جراء استهداف الولايات المتحدة شبكة انفاق للتنظيم في أفغانستان بأكبر قنبلة غير نووية تملكها.

وجاء في البيان الذي نشر على حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي "تنفي مصادر أمنية لوكالة أعماق سقوط اي قتلى او جرحى بسبب الضربة الاميركية على ننغرهار باستخدام قنبلة جي بي يو-43/بي". واستهدفت "قنبلة العصف الهوائي الجسيم" المعروفة باسم "أم القنابل" للمرة الأولى الخميس ضد مخابئ للتنظيم الجهادي في اقليم آشين بولاية ننغرهار (شرق أفغانستان).