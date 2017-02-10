تركيا: إردوغان يصادق على التعديل الدستوري القاضي بتعزيز صلاحياته

اردوغان في انقرة في 7 فبرير 2017

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 15:04 10/02/2017 حدث بتاريخ: 15:36 10/02/2017

صادق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الجمعة على التعديل الدستوري الذي يعزز سلطاته، ولا يزال يحتاج الى استفتاء شعبي لاقراره، على ما أعلن نائب رئيس الوزراء نعمان كورتولموش.

قال كورتولموش في كلمة نقلت بالبث الحي ان الاستفتاء سينظم "في 16 ابريل"، مضيفا أن "تركيا ستدخل مرحلة جديدة في 16 نيسان/ابريل ان شاء الله".

وتبنى النواب الاتراك في الشهر الفائت التعديل الذي يتضمن 18 مادة والهادف الى ارساء نظام رئاسي في تركيا، ويتيح للرئيس خصوصا تعيين وإقالة الوزراء وإصدار مراسيم وإعلان حالة الطوارئ.

وتم تبني النص في البرلمان بفضل تحالف بين حزب العدالة والتنمية الاسلامي الحاكم، وحزب الحركة القومية اليميني.

ويؤكد اردوغان ان هذا التعديل الذي يمكن ان يسمح له بالبقاء في السلطة حتى 2029، ضروري لضمان الاستقرار على رأس الحكم في تركيا التي تواجه اعتداءات غير مسبوقة وصعوبات اقتصادية.

لكن النص يثير قلق معارضين ومنظمات غير حكومية تتهم رئيس الدولة بالنزوع الى التفرد بالسلطة خصوصا منذ محاولة الانقلاب في تموز/يوليو التي تلتها حملة تطهير واسعة غير مسبوقة.