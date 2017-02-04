ايران تعلن "الرد بالمثل" على العقوبات الاميركية

وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف خلال مؤتمر صحافي في طهران في 31 يناير 2017

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 12:30 04/02/2017 حدث بتاريخ: 12:33 04/02/2017

اعلنت وزارة الخارجية الایرانیة مساء الجمعة "الرد بالمثل" على فرض الادارة الاميركية الجديدة عقوبات على طهران اثر تجربتها الصاروخية البالستية الاخيرة.

وافاد بیان للوزارة نقلته وكالة الانباء الرسمية ان ايران "سترد بالمثل وبالشكل المناسب علي ای خطوة (...) بسبب اقدام الادارة الاميركیة علي ادراج اسماء بعض الاشخاص والمؤسسات الایرانیة علي لائحة العقوبات اللامشروعة بذریعة الاختبار الصاروخي الاخیر".

واضافت ان العقوبات "تتناقض مع التزامات اميركا وروح ونص القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن" في اشارة الى الاتفاق النووي في 2015.

وفي ظل تجدد التوتر بين البلدين، فرضت وزارة الخزانة الاميركية الجمعة اجراءات عقابية ضد 25 شخصا وكيانا يشتبه في تقديمهم الدعم اللوجستي او المادي لبرنامج الصواريخ البالستي الايراني.

وكانت الولايات المتحدة وجهت الخميس تحذيرا الى ايران بعد تجربة الصاروخ البالستي التي اجرتها الاحد.

واضافت الخارجية ان طهران "ستقوم وفقا لمبدأ الرد بالمثل بفرض بعض القیود القانونیة علي جهات تشمل افرادا وكیانات اميركیة ساهمت فی تشكیل او دعم الجماعات المتطرفة والارهابیة فی المنطقة".

واكد البيان انه سیتم الاعلان عن الجهات الاميركیة التي ستشملها القیود في وقت لاحق.

وتابع ان "الاجراءات الاميركية غیر الناضجة وغیر المدروسة لا یمكن ان تثني ایران عن متابعة ومواصلة سیاستها المبدئیة فی الحفاظ على الامن والاستقرار فی المنطقة والتصدی للارهاب والتطرف".

واشار الى ان ایران "بما لدیها من تدبیر وحكمة لن تسمح ابدا بان تتحقق الاهداف المشؤومة للمؤامرات الخطیرة والاوهام المثیرة للحروب".

وقد اتهم الرئيس الاميركي دونالد ترامب ايران في وقت سابق اليوم بانها "تلعب بالنار" بعد ان اعتبرت الجمهورية الاسلامية تحذيراته بشأن تجربة الصاروخ البالستي "استفزازية ولا أساس لها".

وكتب ترامب في تغريدات على تويتر ان "ايران تلعب بالنار - لا يدركون كم كان الرئيس اوباما +لطيفا+ تجاههم. (ولكن) ليس أنا!"

واوضح بيان الخارجية الايرانية ان "مجلس الامن طالما اكد ان تطویر القدرات الصاروخیة للبلاد واهدافه دفاعیة بحتة (...) هو حق مشروع للشعب الایراني (...) وان ای تدخل للاخرین فی هذا المجال یعد انتهاكا سافرا للحقوق الدولیة".

من جهة اخرى، اكدت الوزارة انه "ردا على الخطوة المعادیة للاسلام التي اتخذتها الادارة الاميركیة والمتمثلة بفرض حظر مؤقت علي دخول الرعایا الایرانیین، فانها تعلن تعلیق اصدار التأشیرات للرعایا الاميركیین".

وقد رفضت طهران اليوم منح تأشيرات لفريق من المصارعين الاميركيين كان ينوي المشاركة في دورة تستضيفها ردا على قرار ترامب فرض حظر موقت على دخول رعايا سبع دول ذات غالبية اسلامية الاراضي الاميركية.