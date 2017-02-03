زعيمة المعارضة اليابانية تنتقد صمت طوكيو بشأن مرسوم ترامب حول الهجرة

زعيمة المعارضة اليابانية رينو في طوكيو في 2 فبراير 2017

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 13:13 03/02/2017 حدث بتاريخ: 13:18 03/02/2017

دعت زعيمة المعارضة اليابانية رئيس الوزراء شينزو آبي الى الخروج عن صمته حيال المرسوم الذي اصدره الرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة والدفاع عن حقوق الانسان، قبل ايام على قمة بين واشنطن وطوكيو.

وقالت زعيمة المعارضة التي تستخدم اسما واحدا فقط هو رينو في مقابلة اجرتها معها وكالة فرانس برس الخميس في مقر حزبها ان "الولايات المتحدة واليابان تشتركان في اعطاء الاولوية لحقوق الانسان. لذلك أريد ان يقول رئيس الوزراء هذا الامر".

واضافت رينو (49 عاما)، وهي ابنة رجل تايواني وأوّل امرأة تتزعم المعارضة في اليابان ان "آبي قال انه ليس في وضع يسمح له بالادلاء باي تعليق. هذا لا يكفي من جانب رئيس حكومة. عليه ان يقول ما يفكر به بشأن قرار ترامب في مجال حقوق الانسان".

واليابان هي الدولة الوحيدة بين شركاء الولايات المتحدة في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي التزمت الصمت حيال المرسوم الرئاسي الاميركي.

وقال آبي امام البرلمان الخميس ان "سياسة الهجرة التي يتبعها اي بلد ومراسيمه مسائل مرتبطة بالسياسة الداخلية". واضاف "اريد الامتناع عن التعليق".

وكان آبي اول مسؤول أجنبي كبير يتوجه الى واشنطن للقاء ترامب بعد ايام على فوزه في الانتخابات الرئاسية الاميركية.

ويفترض ان يلتقي الرئيس الاميركي مجددا في العاشر من شباط/فبراير في واشنطن. وذكرت وسائل اعلام يابانية انه سينتهز الفرصة للاعلان عن استثمارات كبيرة واحداث وظائف على الاراضي الاميركية.