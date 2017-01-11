اوباما في خطابه الأخير: إما ان ننهض كلنا او ان نسقط كلنا

أوباما في خطابه الوداعي الثلاثاء

كتب بواسطة: %s وكالات- الفرنسية المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 8:56 11/01/2017 حدث بتاريخ: 8:56 11/01/2017

أكد الرئيس الاميركي باراك اوباما في خطابه الوداعي في شيكاغو مساء الثلاثاء ان الولايات المتحدة هي اليوم "افضل واقوى" مما كانت عليه عندما اعتلى السلطة قبل ثمانية اعوام، داعيا مواطنيه الى الدفاع عن الديموقراطية.

وقال اوباما (55 عاما) في خطاب الى الامة هو الاخير له قبل ان يسلم السلطة الاسبوع المقبل الى دونالد ترامب (70 عاما) ان التحدي الديموقراطي يعني "إما ان ننهض كلنا او ان نسقط كلنا"، داعيا الاميركيين الى الوحدة "ايا تكن اختلافاتنا"، مع إقراره في الوقت نفسه بأن العنصرية لا تزال "عاملا تقسيميا" في المجتمع الاميركي.

وشدد الرئيس الرابع والاربعين للولايات المتحدة على الانجازات التي تحققت خلال ولايتيه المتعاقبتين، معددا خصوصا خلق الوظائف واصلاح نظام التأمين الصحي وتصفية اسامة بن لادن.

وفي شيكاغو، المدينة التي رسم فيها سيرة حياته المهنية واصبحت معقله السياسي، خصص اول رئيس اسود في تاريخ الولايات المتحدة القسم الاكبر من خطابه الوداعي للدفاع عن الديموقراطية.

وقال "علينا جميعا، الى اي حزب انتمينا، ان نتمسك باعادة بناء مؤسساتنا الديموقراطية"، مشددا على قدرة الاميركيين العاديين على التغيير".

واضاف "عندما تكون معدلات المشاركة في الانتخابات من بين الادنى في الديموقراطيات الحديثة، يتعين علينا ان نجعل التصويت اسهر وليس اصعب"، مشددا على ان "دستورنا هدية رائعة (...) ولكنه لا يتمتع بأي قدرة لوحده".

ولم يتمكن اوباما من حبس دمعة انحدرت على خده عندما التفت لشكر زوجته ميشيل وابنتيه ماليا وساشا على التضحيات التي تعين عليهن القيام بها بسبب توليه الرئاسة.

وقال مخاطبا ابنتيه "من بين كل الامور التي حققتها في حياتي ان اعظم امر افتخر به هو انني ابوكما".

ولم ينس اوباما في خطابه التطرق الى التغير المناخي، مؤكدا ان إنكار هذه الحقيقة العلمية هو "خيانة للاجيال المقبلة".

وقال "يمكننا ويتعين عليها ان نناقش الطريقة المثلى للتصدي لهذه المشكلة. ولكن الاكتفاء بإنكار المشكلة لا يعني خيانة الاجيال المقبلة فحسب وإنما ايضا خيانة جوهر روح الابتكار وايجاد الحلول العملية للمشاكل وهي الروح التي ارشدت آباءنا المؤسسين".

وفي نهاية خطابه عدل اوباما الشعار الشهير الذي اطلقه لحملته الانتخابية قبل ثماني سنوات من "نعم، نستطيع" الى "نعم، استطعنا".