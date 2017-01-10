محكمة اوروبية: لا اعفاء للفتيات المسلمات من دروس السباحة المختلطة في المدارس

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كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 16:49 10/01/2017 حدث بتاريخ: 16:49 10/01/2017

حكمت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الثلاثاء بان الاهالي المسلمين لا يمكنهم باسم ديانتهم اعفاء بناتهم من دروس السباحة المختلطة في المدارس ورفضت بذلك التماس عائلة تركية-سويسرية رفعت شكوى في هذا الصدد.

واعتبرت المحكمة ان جدية السلطات العامة في ارغام الفتيات على المشاركة في دروس سباحة هو بالتاكيد "تدخل في حرية المعتقد" للعائلات المعنية لكن هذا التدخل مبرر "باسم مصلحة الاولاد في نظام تعليمي كامل يتيح اندماجا اجتماعا ناجحا بحسب العادات والتقاليد المحلية، وهو ما يعلو فوق" رغبة الاهالي.

ورفع زوجان يقيمان في بازل (شمال غرب سويسرا) ويحملان الجنسية التركية والسويسرية الشكوى امام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.

واضطر هذان الوالدان الى دفع غرامة بقيمة 1300 يورو لانهما رفضا انطلاقا من معتقداتهما الدينية السماح لابنتيهما البالغتين 7 و9 سنوات من ارتياد حوض السباحة في المدرسة في اطار النظام الدراسي. والاعفاءات المحتملة لاسباب دينية ضمن النظام الدراسي تطبق فقط اعتبارا من سن البلوغ.

ولجأ الوالدان الى المحاكم السويسرية للاحتجاج على هذه العقوبة لكن بدون نتيجة ثم قدما الشكوى امام القضاة الاوروبيين باعتبار ان هذه المسالة تعد انتهاكا لحرية الرأي والدين.

لكن المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان رفضت التماسهما قائلة ان السلطات العامة السويسرية كان هدفها "حماية الطلبة الاجانب من اي اقصاء اجتماعي".

وقالت المحكمة التي يوجد مقرها في ستراسبورغ ان "المصلحة في تعليم السباحة لا تنحصر في تعلم السباحة فقط وانما ممارسة هذا النشاط المشترك مع كل الطلاب الاخرين بدون اي استثناء يفرض على اساس اصول الطفل او معتقدات دينية او فلسفية لدى الاهالي".