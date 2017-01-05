الحكم على جنديين تركيين بالمؤبد في اول حكم في قضية الانقلاب الفاشل

مواطنون اتراك فوق دبابة تابعة للجيش التركي شاركت في عملية الانقلاب الفاشل

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:10 05/01/2017 حدث بتاريخ: 17:10 05/01/2017

اصدرت محكمة تركية الخميس حكما بالسجن المؤبد على ضابطين برتبة كولونيل وميجور بسبب دورهما في المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 تموز/يوليو، في اول احكام تصدر في اكبر عملية قضائية في تاريخ البلاد.

وكان الضابطان يخدمان مع قوات الدرك التي كانت جزءا من الجيش في ذلك الوقت، في مدينة ازمير الغربية، بحسب ما ذكرت وكالة الاناضول للانباء.

وادين الضابطان بتهمة انتهاك الدستور. وعقب المحاولة الانقلابية تم وضع قوات الدرك تحت اشراف وزارة الداخلية.

وتلقي انقرة باللوم في المحاولة الانقلابية على الداعية الاسلامي فتح الله غولن وبدأت حملة تطهير للقضاء على انصاره. وينفي غولن هذه التهم.

وطبقا لاحدث الارقام التي نشرتها وكالة الاناضول فقد تم اعتقال اكثر من 41 الف شخص للاشتباه بعلاقتهم بغولن في اطار حالة الطوارئ المفروضة في البلاد.

ويتوقع ان تستمر المحاكمات التي بدأت الان عدة اشهر.

ومثل 29 ضابط شرطة امام المحكمة في اسطنبول في 29 كانون الاول/ديسمبر بتهمة الفشل في الدفاع عن اردوغان خلال المحاولة الانقلابية.