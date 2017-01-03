اعتقال اجنبيين في مطار اتاتورك للاشتباه بعلاقتهما باعتداء اسطنبول

القوات الخاصة في الشرطة التركية ومسعفون في موقع الاعتداء على الملهى الليلي في اسطنبول ليلة رأس السنة

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:11 03/01/2017 حدث بتاريخ: 17:11 03/01/2017

افادت وكالة دوغان التركية للانباء ان اجنبيين اعتقلا الثلاثاء في مطار اتاتورك الدولي في اسطنبول في اطار التحقيقات الجارية لكشف المتورطين في الاعتداء الذي استهدف ملهى ليليا ليلة راس السنة في اسطنبول، وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية مسؤوليته.

واوضحت الوكالة ان الشخصين اللذين لم تكشف هويتهما اعتقلا عند مدخل قاعة المغادرين للرحلات الدولية، واقتيدا الى المقر العام للامن في اسطنبول حيث اوقفا قيد التحقيق.

ويرفع اعتقال هذين الشخصين الى 16 عدد الاشخاص الموقوفين على ذمة التحقيق في اطار التحقيق في الهجوم الذي لا يزال منفذه متواريا عن الانظار.

وبدأت السلطات التركية عملية مطاردة واسعة للقبض على المهاجم الذي اطلق النار في ملهى رينا الليلي الشهير في اسطنبول، واوقع 39 قتيلا بينهم عدد كبير من الاجانب.

وهذا هو الاعتداء الاخير من مجموعة اعتداءات استهدفت تركيا منذ اكثر من سنة ونصف سنة، وقد وقع فيما يقاتل الجيش التركي تنظيم الدولة الاسلامية في شمال سوريا.

وذكر عدد كبير من وسائل الاعلام التركية ان السلطات تشتبه في ان منفذ الاعتداء يتحدر من احد بلدان آسيا الوسطى، وتعتبر انه قد يكون عضوا في خلية نفذت اعتداء انتحاريا مثلثا في مطار اتاتورك اسفر عن 47 قتيلا في حزيران/يونيو.