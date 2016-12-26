المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 15:15 26/12/2016 حدث بتاريخ: 15:15 26/12/2016

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الاثنين ان التحقيق في تحطم الطائرة العسكرية الذي اودى بحياة 92 شخصا الاحد لا يرجح ان يكون العمل الارهابي هو السبب القوي المحتمل في الحادث.

وصرح بيسكوف للصحافيين "تجري حاليا دراسة جميع الاحتمالات، ومن المبكر التحدث عن اي شيء بشكل مؤكد ولكن كما تعلمون فان العمل الارهابي ليس في مقدمة هذه الاحتمالات".

ويواصل الاف رجال الانقاذ البحث عن جثث الضحايا في البحر الاسود فيما تحيي روسيا الاثنين يوم حداد على ضحايا الطائرة التي تحطمت اثناء توجهها الى سوريا.

وتحطمت الطائرة وهي من طراز توبوليف-154 في منتجع سوتشي بعد اقلاعها بقليل الاحد وكان من بين ركابها اكثر من 60 من اعضاء جوقة الجيش الاحمر الشهيرة كانوا متوجهين الى سوريا للترفيه عن الجنود الروسي المنتشرين هناك ليلة راس السنة الجديدة.