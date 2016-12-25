الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 16:14 25/12/2016 حدث بتاريخ: 16:16 25/12/2016

اعلن الرئيس الروسي فلادمير بوتين الاثنين يوم حداد وطني في البلاد على ارواح ضحايا الطائرة العسكرية الروسية التي تحطمت في البحر الاسود وكانت تقل 92 شخصا.

وقال بوتين عبر التلفزيون "غدا (الاثنين) سيكون يوم حداد وطني". واضاف "سيتم اجراء تحقيق دقيق لتحديد اسباب الكارثة وسنفعل كل شيء لدعم اسر الضحايا".

وكان بوتين امر الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق في الكارثة. وعهد رئيس الوزراء برئاسة اللجنة لوزير النقل مكسيم سوكولوف الذي سيزور موقع تحطم الطائرة الاحد.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية فان طائرة التوبولوف-154 اختفت من شاشات الرادار عند الساعة 05,27 (02,27 ت غ) بعد دقيقتين من اقلاعها من مطار منتجع سوتشي الواقع في بلدية ادلير على ساحل البحر الاسود.

وكانت الطائرة متوجهة الى قاعدة حميميم الجوية قرب اللاذقية وتنقل 64 من اعضاء فرقة الموسيقى والرقص التابعة للجيش الاحمر اضافة الى تسعة من صحافيي التلفزيون.

واكدت السلطات انه "لا مؤشرات" على وجود احياء اثر تحطم الطائرة.