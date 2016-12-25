طائرة روسية من طراز تو-154

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 10:05 25/12/2016 حدث بتاريخ: 10:16 25/12/2016

تحطمت طائرة عسكرية روسية كانت متجهة الى سوريا وعلى متنها91 شخصا بينهم اعضاء من فرقة الجيش الموسيقية صباح الاحد في البحر الاحمر بعد اقلاعها، وفق ما نقلت وكالات الانباء الروسية عن وزارة الدفاع.

وقالت وزارة الدفاع الروسية ان الطائرة اقلعت في الساعة 5,40 (2,40 ت غ) من مدينة ادلر في جنوب منتجع سوتشي في رحلة روتينية الى قاعدة حميميم الجوية القريبة من اللاذقية.

واعلنت الوزارة العثور في البحر الاسود على اجزاء من طائرة توبوليف-154 على بعد 1,5 كلم من ساحل مدينة سوتشي وعلى عمق 50 الى 70 مترا.

وقالت انها كانت تقل 83 راكبا وثمانية من افراد الطاقم. وبين الركاب تسعة صحافيين.

وكانت الطائرة تقل جنودا روس واعضاء في فرقة الكسندروف الموسيقية التابعة للجيش كانوا متوجهين الى سوريا للمشاركة في احتفالات راس السنة في قاعدة حميميم.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بسكوف لوكالات الانباء ان الرئيس فلاديمير بوتين على اطلاع على التطورات.

وتقدم روسيا اسنادا جويا للقوات الحكومية السورية منذ ايلول/سبتمبر 2015 في النزاع الدائر منذ 2011.