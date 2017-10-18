الجيش العراقي يعلن أنه أكمل "فرض الأمن" في كركوك

الجيش العراقي في كركوك

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 10:07 18/10/2017 حدث بتاريخ: 10:07 18/10/2017

أعلنت القوات العراقية الاربعاء أنها أكملت "فرض الأمن" في كركوك خلال العمليات العسكرية التي قامت بها في الساعات الـ48 الأخيرة ما أتاح لها استرجاع مناطق سيطرت عليها قوات البشمركة الكردية في كركوك وديالى ونينوى.

وأكدت "قيادة عمليات فرض الامن في كركوك" في بيان "إكمال فرض الأمن لما تبقى من كركوك وشملت قضاء دبس وناحية الملتقى وحقل خباز وحقل باي حسن الشمالي وباي حسن الجنوبي"، مضيفة "اما باقي المناطق، تم اعادة الانتشار والسيطرة على خانقين وجلولاء في ديالى، وكذلك اعادة الانتشار والسيطرة على قضاء مخمور وبعشيقه وسد الموصل وناحية العوينات وقضاء سنجار وناحية ربيعة وبعض المناطق في سهل نينوى في محافظة نينوى".