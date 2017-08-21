المرصد السوري: 27 قتيلا مدنيا في قصف للتحالف الدولي الاحد على مدينة الرقة السورية

نازحون سوريون فروا مع عائلاتهم من مناطق سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية في الرقة يتجمعون في محطة حافلات في حلب في 4 يوليو

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 14:55 21/08/2017 حدث بتاريخ: 15:15 21/08/2017

قتل 27 مدنيا بينهم اطفال الاحد في قصف للتحالف الدولي بقيادة واشنطن على منطقة سكنية لا تزال تحت سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية في مدينة الرقة السورية، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

ويدعم التحالف الدولي بقيادة واشنطن بغارات جوية ومستشارين على الارض هجوم قوات سوريا الديموقراطية، تحالف فصائل كردية وعربية، المستمر منذ الاسبوع الاول من حزيران/يونيو داخل مدينة الرقة، معقل تنظيم الدولة الاسلامية الابرز في سوريا.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "أسفر قصف للتحالف الدولي الاحد على حارة البدو المكتظة بالسكان في وسط مدينة الرقة عن مقتل 27 مدنيا، بينهم سبعة اطفال".

وكان المرصد السوري وثق الاحد مقتل 17 مدنيا في هذه الغارات، الا ان الحصيلة ارتفعت الاثنين بعد انتشال المزيد من الجثث من تحت الانقاض.

وارتفعت بذلك حصيلة قتلى غارات التحالف الدولي على الرقة خلال اسبوع الى 125 مدنيا، بينهم 40 طفلا، وفق ما وثق المرصد السوري.

واضاف عبد الرحمن "يسقط يوميا قتلى مدنيون جراء غارات التحالف الدولي وذلك كلما اقتربت المعارك اكثر من وسط المدينة".

وتتركز المعارك حاليا في المدينة القديمة فضلا عن حيي الدرعية والبريد غربا واطراف وسط المدينة من الجهة الجنوبية.

وبعد اكثر من شهرين ونصف من المعارك داخل الرقة، باتت قوات سوريا الديموقراطية تسيطر على نحو 60 في المئة من مدينة الرقة التي فر منها عشرات الاف المدنيين هربا من المعارك.

ولا يزال نحو 25 الف شخص عالقين في المدينة، وفق تقديرات الامم المتحدة.

واعتبر رئيس مجموعة العمل الاممية حول المساعدة الانسانية في سوريا ان "اسوأ مكان في سوريا اليوم هو الجزء الذي لا يزال يسيطر عليه ما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية في الرقة".

وينفي التحالف الدولي تعمده استهداف مدنيين، ويؤكد اتخاذ الاجراءات اللازمة لتفادي ذلك في كل من العراق وسوريا.

ودخلت عمليات التحالف الدولي الذي ينفذ غارات على الجهاديين في العراق وسوريا الشهر الحالي عامها الرابع، إذ بدأت في 8 اب/اغسطس 2014 في العراق، قبل أن تشمل لاحقا محاربة الجهاديين في سوريا المجاورة.

وفي تقريره الشهري الاخير في آب/اغسطس الحالي، قدر التحالف ان "624 مدنيا على الأقل قتلوا بشكل غير متعمد في ضربات التحالف" منذ بدء عملياته العسكرية في البلدين.

لكن المرصد السوري ومنظمات حقوقية تقدر ان العدد اكبر بكثير.