إقالة المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية بعد تصريحاته عن انطلاق عمليات تلعفر

قوات حكومية عراقية تتوجه نحو تلعفر بتاريخ 9 يونيو 2017 أثناء معارك لاستعادة المدينة من تنظيم الدولة الإسلامية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:21 15/08/2017 حدث بتاريخ: 17:21 15/08/2017

أقال وزير الدفاع العراقي عرفان الحيالي الثلاثاء المتحدث باسم الوزارة عقب تصريحات أعلن فيها انطلاق عمليات استعادة مدينة تلعفر من تنظيم الدولة الإسلامية في شمال العراق، بحسب بيان لقيادة العمليات المشتركة.

وأصدرت قيادة العمليات المشتركة العراقية بيانا أشارت فيه إلى أن الحيالي أصدر أمرا بإقالة العميد محمد الخضري من منصبه.

وقال مسؤول في قيادة العمليات المشتركة لوكالة فرانس برس طلب عدم كشف اسمه إن الخضري أعيد إلى "المحاربين بعد تصريحه الذي أعلن فيه بدء معركة تلعفر".

واثر تلك التصريحات أصدر المتحدث باسم العمليات المشتركة التي تدير المعارك تنظيم الدولة الإسلامية نفيا.

وقال العميد يحيى رسول إن "العمليات لم تبدأ بعد (...) نحن بانتظار اوامر القائد العام لإعلان الساعة الصفر"، مضيفا ان "القطعات العسكرية تجري الاستحضارات وهناك ضربات استنزافية وتجريدية لقدرات عناصر التنظيم الإرهابي باستهداف" مقراته ومواقعه.

وتحديد موعد انطلاق العمليات محصور برئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة.