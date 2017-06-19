وزير اماراتي يؤكد ان عزل قطر قد يستمر "سنوات"

وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية انور قرقاش

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:48 19/06/2017 حدث بتاريخ: 17:48 19/06/2017

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الامارات العربية المتحدة أنور قرقاش في لقاء مع صحافيين في باريس بينهم وكالة فرانس برس ان عزل قطر "قد يستمر سنوات".

وقال قرقاش الذي قطعت بلاده الى جانب السعودية ودول عربية اخرى علاقاتها مع قطر على خلفية اتهامها ب"دعم الارهاب"، "نراهن على الوقت. لا نريد التصعيد، نريد عزلها".

وأغلقت السعودية والامارات والبحرين منافذها البحرية والبرية والجوية امام قطر.

وشدد على وجوب ان "تعدل قطر عن دعم الجهاديين والاسلاميين المتطرفين".

واتهم قرقاش قطر بأنها "بنت منصة متطورة من الدعم المالي والسياسي والاعلامي" للاسلاميين المتطرفين، وبإيواء العديد من قياداتهم.

واشار الى ان السعودية وقطر والامارات والبحرين ومصر ستقدم "خلال الايام المقبلة" لائحة بمطالبها الى قطر تتضمن إبعاد شخصيات متطرفة، من دون إعطاء تفاصيل اضافية.

ورأى قرقاش ان الازمة لن تحل قبل ان "تغير قطر سياستها"، وتتعهد ب"وقف دعمها للجهاديين والاسلاميين المتطرفين".

وطالب الغرب بوضع "آلية مراقبة" من أجل التحقق من ان الإمارة ستلتزم بتعهداتها.

وقال "الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا أو ألمانيا لها ثقل سياسي وخبرة تقنية تخولها وضع مثل هذه الآلية".

ويرافق قرقاش ولي عهد الامارات الشيخ محمد بن زايد الذي سيلتقي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاربعاء.