السعودية ترفض طلب انقرة اقامة قواعد عسكرية تركية على اراضيها

صورة أرشيفية لطائرات تورنيدو المانية في قاعدة انجرليك

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 15:58 17/06/2017 حدث بتاريخ: 15:59 17/06/2017

أعلنت السعودية السبت انها لن تسمح لتركيا باقامة قواعد عسكرية على اراضيها وانها ليست بحاجة لمثل هذه القواعد، وذلك ردا على عرض بهذا الخصوص تقدمت به انقرة.

ونقلت وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) عن مصدر مسؤول ان المملكة "لا يمكن ان تسمح لتركيا باقامة قواعد عسكرية على اراضيها".

واضاف ان "المملكة ليست في حاجة إلى ذلك وقواتها المسلحة وقدراتها العسكرية في افضل مستوى، ولها مشاركات كبيرة في الخارج، بما في ذلك قاعدة أنجيرليك في تركيا لمكافحة الارهاب وحماية الامن والاستقرار في المنطق".

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قال الجمعة انه عرض على الملك سلمان بن عبدالعزيز انشاء قاعدة عسكرية تركية في السعودية، بحسب ما نقلت عنه وكالة انباء الاناضول.

واضاف اردوغان ان الملك سلمان تعهد بتقييم الامر، وان الرد لم يأت لغاية الان.