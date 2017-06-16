الجيش الروسي يرجح مقتل البغدادي في غارة لطيرانه بسوريا اواخر مايو

لقطة عن التلفزيون لزعيم تنظيم الدولة الاسلامية ابو بكر البغدادي داخل مسجد في الموصل في 5 يوليو 2014

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:49 16/06/2017 حدث بتاريخ: 13:49 16/06/2017

أكد الجيش الروسي الجمعة انه قتل على الارجح في سوريا زعيم تنظيم الدولة الاسلامية في غارة شنتها طائراته في 28 أيار/مايو على اجتماع لقياديي التنظيم بالقرب من الرقة بشمال سوريا.

وقالت وزارة الدفاع في بيان "حسب المعلومات التي نحاول التحقق منها عبر قنوات عدة، كان زعيم تنظيم الدولة الاسلامية أبو بكر البغدادي يشارك في هذا الاجتماع وقتل في الغارة"، موضحة ان الاميركيين أبلغوا مسبقا بالعملية.

واضاف البيان ان قيادة الوحدة العسكرية الروسية في سوريا "تلقت في أواخر أيار/مايو معلومات عن انعقاد اجتماع في الضاحية الجنوبية للرقة يشارك فيه قياديون من تنظيم الدولة الاسلامية الارهابي".

وتابع ان "التحقق من المعلومات سمح بمعرفة ان الهدف من الاجتماع هو تنظيم قوافل لخروج المقاتلين من الرقة عبر +الممر الجنوبي+".

وبعد تحليق استطلاعي لطائرة مسيرة، شنت مقاتلات سوخوي "اس يو-34" و"اس يو-35" غارات في 28 ايار/مايو بين الساعة 00,35 و00,45 بتوقيت موسكو (اي 27 أيار/مايو بين الساعة 21,35 و21,45 ت غ).

واكد الجيش الروسي انه قتل في المجموع "حوالى ثلاثين من القادة العسكريين وعددا من المقاتلين يصل الى 300".

وشنت روسيا في ايلول/سبتمبر 2015 حملة ضربات في سوريا دعما لنظام الرئيس بشار الاسد. وابرمت هدنة بين الجيش السوري والفصائل المقاتلة لكنها لا تشمل جهاديي تنظيم الدولة الاسلامية.

- "مسألة وقت" -

يأتي هذا الاعلان بينما يضيق الخناق على مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية في الرقة معقلهم في سوريا، الذي شنت هجوما عليه قوات سوريا الديموقراطية التحالف العربي الكردي المعادي للجهاديين والمدعوم من الولايات المتحدة.

وتحولت الرقة التي استولى عليها الجهاديون في 2014 الى رمز لفظائع تنظيم الدولة الاسلامية وقاعدة للتخطيط لاعتداءات في الخارج.

كان الجيش الروسي أعلن انه قصف في 25 و29 و30 ايار/مايو وحدات لتنظيم الدولة الاسلامية كانت تحاول الفرار من المدينة من الجنوب باتجاه مدينة تدمر الثرية التي تسيطر عليها قوات الحكومة السورية.

ووعد التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في اجتماع في آذار/مارس بالقضاء على "التهديد العالمي" الذي يشكله تنظيم الدولة الاسلامية وزعيمه ابو بكر البغدادي.

وتوقع وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون حينذاك "بموت" البغدادي قريبا، مؤكدا ان ذلك "مسألة وقت".

وحول البغدادي صاحب الشخصية القوية والبعيد عن الاعلام تنظيم الدولة الاسلامية الى منظمة قوية نفذت عددا كبيرا من الاعتداءات العنيفة في العالم.

وكان الاميركيون اعلنوا مقتل البغدادي الذي لم يظهر ما يدل على انه على قيد الحياة منذ تسجيل صوتي بث في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 بعيد بدء هجوم الجيش العراقي على معقل الجهاديين في الموصل.