السعودية توقف استيراد أجهزة "بي إن سبورت" وبيع وتجديد اشتراكات قنواتها

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 10:10 13/06/2017 حدث بتاريخ: 10:10 13/06/2017

قرّرت السعودية إيقاف استيراد الأجهزة الرقمية الخاصة باستقبال قنوات "بي إن سبورت" القطرية، زيادة على إيقاف بيع وتجديد اشتراكاتها، في أعقاب قرار السعودية وعدد من دول المنطقة قطع العلاقات مع قطر.

وقالت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية، اليوم الاثنين، وهي الهيئة المكلفة بضبط قطاع الإعلام في البلاد، إنها اتخذت هذا القرار بسبب عدم حصول قنوات "بي إن سبورت" على الترخيص الإعلامي الخاص بذلك.

وأشارت الهيئة إلى أن الاشتراكات الحالية، أي التي تمت قبل اتخاذ هذا القرار، لن تتأثر بالقرار الجديد لحين انتهائها. ويأتي قرار الهيئة بعد حجب موقع "بي إن سبورت" من لدن وزارة الإعلام، وكذا كافة مواقع قناة الجزيرة

وكان عدة محلّلين ومعلّقين وصحفيين من الدول التي أعلنت مقاطعة قطر قد انسحبوا من قنوات "بي إن سبورت" التي تنقل بشكل حصري في المنطقة العربية مسابقات كرة القدم الأكثر مشاهدة كالدوريات الأوروبية وكأس العالم.