العاهل المغربي الملك محمد السادس

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 22:51 12/06/2017 حدث بتاريخ: 22:55 12/06/2017

اعلنت الخارجية المغربية الاثنين ان المغرب سيرسل مساعدات غذائية الى قطر في بادرة "تضامن لا علاقة لها بالجوانب السياسية" للازمة الدبلوماسية الراهنة في الخليج.

وقالت الوزارة في بيان "بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس قررت المملكة المغربية إرسال طائرات محملة بمواد غذائية إلى دولة قطر".

واضافت "يأتي هذا القرار تماشيا مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وما يستوجبه خاصة خلال شهر رمضان الكريم من تكافل وتآزر وتضامن بين الشعوب الإسلامية"، مؤكدة ان "هذا القرار لا علاقة له بالجوانب السياسية للأزمة القائمة بين دولة قطر ودول شقيقة أخرى".

وأعلن المغرب الأحد أنه يتابع "بانشغال بالغ" الازمة الراهنة في الخليج، و"مستعد لبذل مساع حميدة" في سبيل المساعدة على حلها.

وكانت المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والبحرين قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر الاثنين، واتخذت اجراءات عقابية بحقها بينها الطلب من الرعايا القطريين مغادرة اراضيها خلال اسبوعين.

وتتهم هذه الدول ودول اخرى بينها مصر قطعت بدورها علاقاتها مع قطر، الامارة الخليجية الصغيرة بدعم الارهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.