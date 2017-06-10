قطر: نرحب بجهود الوساطة التي تقوم بها الكويت لتجارز الأزمة

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "يمين" وبجانه نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في موسكو في 10 يونيو 2017

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:15 10/06/2017 حدث بتاريخ: 16:21 10/06/2017

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن روسيا لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى أو العلاقات بينها، لكنها قلقة من الأزمة الحالية بين قطر ودول خليجية وعربية وتدعو إلى حلها عبر الحوار.

وأشار لافروف خلال اجتماع مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في موسكو اليوم، إلى أن قرار بعض الدول العربية قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة أثار قلق موسكو، إذ إن روسيا لا يمكن أنيسرها تدهور العلاقات بين شركائها.

وأكد لافروف أن الطريق إلى تسوية الوضع حول قطر يمر عبر الحوار المباشر، وأكد أن موسكو تواصل اتصالاتها بمعظم أطراف الأزمة الخليجية، وأنها مستعدة لاتخاذ خطوات إضافية لدعم جهود التسوية، قائلا: "سنحاول عمل كل ما بوسعنا، في حال موافقة الأطراف المعنية واهتمامها بذلك".

وشدد الوزير الروسي على أن الخطر الرئيسي على الجميع في المنطقة وخارجها هو الإرهاب، ولا بد من توحيد الجهود على كل الأصعدة لدرء هذا الخطر والتصدي له.

من جانبه، أعرب محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن أمله في تطور علاقات التعاون والحوار البناء حول القضايا الإقليمية بين روسيا وقطر، وتقدم بالشكر للمؤسسات الروسية التي عرضت خدماتها في ظل الإجراءات التي فرضت على قطر والتي وصفها الوزير بـ "غير القانونية".

وأكد الوزير القطري، أن بلاده تسعى دائما لحل الخلافات بالحوار، واعتبر أن مجلس التعاون الخليجي هو الإطار الأنسب لذلك، وشدد على أن الدوحة ترحب بجهود الوساطة التي تقوم بها الكويت لتجاوز الأزمة.